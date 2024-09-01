柯文哲遭押！民眾黨控「羅織罪名」　矢板明夫：世界罕見雙標政黨

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前台北市長、台灣民眾黨黨主席捲入京華城弊案，因拒絕檢察官夜間訊問並執意離開後，被檢察官當庭逮捕，8月31日北檢再度召開偵查庭，以涉貪圖利且有滅證、勾串證之虞，向法院聲押禁見。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，「自己人被收押時就批評司法不公。別的政黨幹部被收押時，就先做有罪推論。如此雙重標準的政黨，世界罕見。」矢板明夫在臉書上發文表示，民眾黨主席柯文哲因涉嫌貪污被台北地檢署聲請羈押禁見，民眾黨立刻發了一篇批評地檢署的聲明，「看了以後我感到十分驚訝。因為，按照我對法治國家的理解，既然此案已經進入了司法程序，那麼柯文哲到底有沒有犯罪，今後透過律師和柯文哲本人，會有很多澄清的機會。」矢板明夫提到，在日本犯罪嫌疑人所屬的政黨，一般會先和犯罪嫌疑人切割，表現出尊重司法的態度。「在我的記憶中，如果發生政治人物因涉嫌犯罪被收押，他所屬的政黨一般會立刻將其停權，等司法證明其無罪以後，再恢復其黨員的權利。」隨後矢板明夫指出，民眾黨聲明卻主動把該黨和柯文哲綁在一起，他們先主張「柯文哲在擔任台北市長期間戮力從公，一向以台北市發展及市民福祉為最高原則，清廉自持，將所有心力置於市政推展之上」，這讓矢板明夫向發出新聞稿的民眾黨幹部質疑，「憑什麼自以為清楚柯文哲在台北市長任內所做的每一件事情呢？『清廉自持』這個結論，下得好像有些太草率了吧？」矢板明夫接續表示，聲明中主張京華城案的過程完全依法辦理，並批評檢方指稱柯文哲主席收受賄賂毫無相關依據。「一個人的行為有沒有違法、檢方的指控有沒有證據，應該由法官來判斷。一個政黨有什麼資格可以如此斷言？而且，在案件剛剛開始審理的時候，就發出這樣的聲明，不免有刻意誤導民眾的嫌疑。」矢板明夫回憶，一個多月前民進黨前桃園市長鄭文燦的弊案爆發時，民眾黨立院黨團總召黃國昌即表示「整起弊案涉及從地方到中央，為特定權貴提供量身打造的一條龍貼心服務，絕對不是鄭文燦一個人就辦得下來」。他直言，「這種說法也是搶在司法機關做出判斷前，自己先做出了『有罪』的結論。而且還在沒有拿出任何證據的情況之下，指控鄭的周圍還有別人犯罪。」最後，矢板明夫直言，「自己人被收押時，就暴跳如雷批評司法不公。別的政黨幹部被收押時，就先做有罪推論。如此雙重標準的政黨，世界罕見。」