聲請提審遭駁回！柯文哲下午續開偵查庭　檢方複訊後聲押禁見

陳智菡怒戰北檢才查出170萬？「原來柯文哲家庭連用ATM也有罪」

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡昨晚陪柯文哲的妻子陳佩琪，到北檢門口跟小草說話。（圖／記者嚴俊強攝，2024.08.31）
▲民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡昨晚陪柯文哲的妻子陳佩琪，到北檢門口跟小草說話。（圖／記者嚴俊強攝，2024.08.31）
民眾黨主席柯文哲醜聞連環爆，上周五被檢廉帶回，歷經當庭逮捕、提審攻防及聲押後，北院預計今（1）午開庭決定是否羈押。外傳柯文哲、陳佩琪夫妻有170萬金流疑與京華城有不明對價，柯文哲愛將陳智菡質疑，北檢查了2天僅查到一個不明財產170萬，而且還有媒體「賄聲賄影」，大嘆「…..原來柯文哲家庭連用ATM都有罪」。」

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柯文哲昨在北檢接受未完成的偵訊後，遭檢方聲請羈押，預計今午召開羈押庭。而柯文哲的支持者在長時間等待下逐漸不耐，昨聚集300多人在北檢門口舉標語陳抗，大喊「放人！」

媒體報導，外傳柯妻陳佩琪多次到ATM提款機存入現金，檢方懷疑有170萬元跟京華城有關。柯文哲愛將、民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡則砲轟，根本看不出這筆錢跟京華城有什麼對價關係，並抱怨他們等了2天卻只等到一個「不明財產170萬」。北檢為何聲押柯文哲卻都沒說。

陳智菡更批評媒體「賄聲賄影」、獨家滿天飛，悲憤喊冤「原來柯文哲家庭連用ATM都有罪」？呼籲北檢既然大軍壓境、鋪天蓋地搜索，就應該拿出柯文哲貪污的證據，讓人民心服口服。


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