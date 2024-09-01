柯文哲遭聲押禁見！在3坪地下候審室過夜　最快今天下午開羈押庭

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▲陳佩琪31日晚間到北檢，高喊相信柯文哲清白。（圖／記者嚴俊強攝，2024.08.31）

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地檢署31日依貪污治罪條例違背職務收賄罪、圖利罪，有勾串之虞，將柯文哲、台北市前副市長彭振聲兩人聲押禁見。法官決定今（1）日上午8時30分先開閱卷庭，請檢察官說明律師可以看哪些卷，隨後開放律師閱卷，因此台北地方法院確定最快1日下午才會開羈押庭。據了解，由於檢察官聲請限制閱卷，承審法官還得確認可以提供辯護律師閱卷的範圍後，才會通知辯護律師閱卷，今天上午8時30分先開閱卷庭，檢察官到庭釋明限制閱卷的理由，才會開始讓當事人當庭閱卷，因此31日深夜、1日凌晨及上午都不會開庭，最快1日下午開庭。回顧本案，柯文哲涉嫌在京華城案中，違法放寛容積率至840%，圖利百億元。檢調查出，威京集團主席沈慶京涉嫌行賄國民黨議員應曉薇至少4500萬元，用以遊說放寬京華城容積率，沈慶京、應曉薇及她的助理吳順民已遭依行收賄等罪在30日遭收押。柯文哲部分，專案小組發現他有700萬元左右，涉及財產來源不明，其妻陳佩琪曾多次拿大筆現鈔至ATM提款機存款，金額達上百萬元，北檢認為涉犯《貪汙治罪條例》第4條第1項第5款之公務員違背職務收賄罪及同條例第6條第1項第4款的圖利等罪嫌，犯罪嫌疑重大，柯文哲與彭振聲已有事實足認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，且2人所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅證據或勾串共犯或證人虞，向法院聲請羈押禁見。由於卷證中檢察官聲請部分限閱，今天上午8時30分會先開閱卷庭，請檢察官到庭釋明限制閱卷的理由後，才會開始讓當事人當庭開始閱卷，預計最快中午才會開庭，由檢察官與律師及被告攻防，今下午以後由法官決定是否羈押柯文哲及彭振聲。