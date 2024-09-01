難逃「青瓦台魔咒」？文在寅前女婿涉弊案　女兒住處遭突襲搜索

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韓國前總統文在寅女兒文多惠（문다혜，音譯）的住處8月30日遭到韓國全州地方檢察廳突襲搜索，針對文多惠前夫徐某涉接受泰國易斯達航空（Thai Eastar Jet）特殊待遇一案進行搜查。目的是為了調查文在寅是否對文多惠的家庭提供了不當財務支持。綜合《韓聯社》等韓媒報導，文多惠前夫徐某被踢爆，2018年時在時任中小企業振興公團理事長的前議員李相稷引薦下，空降李相稷創立的廉價航空公司泰國易斯達航空擔任專務（相當於執行董事）。原本無固定收入的徐某，在進入易斯達航空後，月薪高達800萬韓元（約台幣20萬元），後續還與文多惠移居泰國一年，房租相關費用約350萬韓元（約台幣9萬元），均由泰國易斯達航空支付。然而徐某過去曾在遊戲公司工作，沒有負責航空業界實務的相關經驗，此一任命引發外界質疑公平性，李相稷因此被懷疑是否涉及違規交易。有報導指出，李相稷2020年能在全羅北道全州市選區代表該黨參選國會議員並當選，以及在2018年被任命擔任韓國政府旨在扶植該國中小企業的「韓國中小風險企業振興公團」理事長後，徐某隨即被易斯達航空聘用入職，因此調查的重點將釐清李相稷擔任公職與徐某入職易斯達航空是否為交換條件。雖然目前徐某已經與文多惠離婚，但韓國檢方仍計劃通過對徐某的調查，進一步查清文在寅是否對文多惠家庭有過不當財務支持。因此，檢方在調查初期將該事件稱為「航空公司瀆職、貪污事件」等，最近將其命名為「航空公司特惠錄用及前任總統子與移居海外支援事件」。對此，韓國最大在野黨共同民主黨31日批評，韓國檢方搜查文多惠住處的行為是「明顯的政治報復和打壓反對黨的行為」。共同民主黨發言人表示，「追蹤文前總統夫婦的帳戶後，現在連前總統子女的住所也要搜查，我們對檢察機關的無理行為感到憤怒。」韓國政壇流傳有「青瓦台魔咒」，歷任總統在卸任之後幾乎都難逃悽慘下場。全斗煥和盧泰愚因叛亂和受賄入獄；盧武鉉被控收賄後跳崖自殺；李明博也因貪污收賄坐牢；朴槿惠則因閨密干政和貪汙等醜聞，遭彈劾下台並被判20年重刑。而文在寅在2022年5月10日結束總統任期，是否會在卸任2年後，是否會因前女婿涉案而受波及，也備受矚目。