大谷翔平「趕進度」敲第44轟！並列國聯打點王　道奇8：6勝響尾蛇

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（更新11：04）MLB道奇隊日籍球星大谷翔平延續8月底大爆發的狀態，今（1）日在洛杉磯道奇對上亞歷桑納響尾蛇的比賽，再度開轟，個人本季第44轟出爐，全壘打數字「趕進度」，繼續朝「50轟50盜」的成就邁進。此役大谷5打數1安打，1發全壘打，單場進帳2分打點，讓他追上勇士隊強打Marcell Ozuna，並列國聯打點王。道奇隊本場比賽和對手激戰到第9局，靠著Tommy Edman的關鍵2分打點安打，最終以8：6贏球。大谷翔平今天依舊是擔任道奇隊的開路先鋒，首打席面對對方先發投手Merrill Kelly，瞄準一顆曲球猛力一揮，將球掃到中外野形成陽春砲，擊球初速108.9英哩、飛行距離420英呎。在他之後，Mookie Betts和Freddie Freeman也相繼開轟，首局就「背靠背靠背」，明星打線的可怕威力展露無疑。大谷翔平在昨天的比賽中，4打數2安打，打回1分打點，吞下2K，幫助道奇隊終場以10：9贏得勝利。他在8局下敲出陽春砲，為本季第43發全壘打，個人在8月中旬擺脫低潮，狀態回升。在擊出全壘打之後，大谷翔平在第2局又有表現，他在無人出局滿壘的情況下，敲出高飛犧牲打，本場比賽的第2發打點、也是本季的第98分打點出爐，追平亞特蘭大勇士強打Marcell Ozuna，並列國聯第一。Ozuna今天4打數沒安打，還吞下3K，無任何打點進帳。此役4局打完雙方戰成5：5平手，5局上道奇Gavin Lux、Max Muncy連兩棒敲出二壘安打，讓球隊再次領先，以6：5超前比分。不過響尾蛇韌性十足，7局下靠著Corbin Carroll的高飛犧牲打，追平比數。6：6平手進入到第9局，道奇隊攻勢再起，一出局二、三壘有人的情況下，Tommy Edman敲出適時一擊，打回2分打點，道奇8：6領先，終場也就以這2分差取勝。大谷翔平今天總計5打數敲出1支安打，包括1發全壘打，有2分打點，打擊率下回到2成93。