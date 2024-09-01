本周星座運勢／牡羊座超旺「貴人來了」　雙子座狀況佳、爽爽過

塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（9月1日至9月7日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面小心說閒話的小人，好的部分是你有貴人、有人幫忙，而且你非常積極。工作上狀態非常好，運勢很旺；感情上你的對象有劈腿的可能，但會有新對象出現，對方很主動。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周如果是開始新計劃、新項目會較慢、穩健，相談甚歡、一見如故的氣氛也會帶來新機會。工作上找到志同道合的夥伴一起努力；感情上相處的不錯，慢慢建立感情。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作。
這周生活品質不錯，沒有太多煩心的事，日子過得悠雅、悠閒。工作上狀態不錯；感情上自己一個人也不錯。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情、工作。
這周小心事情談不攏、拆夥、解約，會不太開心喔。工作上有好機會但是要小心喬不攏；感情上小心分手危機。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情、工作。
這周要特別注意自己的態度，讓好機會、喜歡你的機會溜走。工作上狀況不理想；感情上有非常喜歡你的人，但你不想要、愛理不理的。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心三角戀，而且你的勝算有點低。工作上狀態不佳，感覺沒有希望；感情上對方就是有對象，沒有辦法。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、感情。
這周感情方面有人喜歡而且蠻主動的，你就不要太害羞了。工作上有機會上門；感情上對方頗喜歡你的，給點機會吧。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面小心事情不順利，有點微小人。工作上不太順利，而且沒有什麼辦法；感情上有劈腿偷吃的問題，小心感情失和。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情。
這周狀態不佳，而且有點卡住，找不到方向。工作上狀況不佳，有點沒有頭緒；感情上魅力依舊爆棚，但是感情狀態沒什麼後續，而且有點停頓。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常、工作。
這周工作方面別人的評價會直接、間接的影響你的工作。工作上小心有損失；感情上感情沒有結果，對方只是表面熱絡而已。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方有點太害羞的傾向，感情的進度是零。工作上如果在等答覆，對方的動作不快；感情上遇到木訥型的桃花，對方行動不多。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周凡事不太穩定，有可能談好的事情就被取消了。工作上狀況不太穩定；感情上目前找不到對象。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，工作。
這周工作方面小心說閒話的小人，好的部分是你有貴人、有人幫忙，而且你非常積極。工作上狀態非常好，運勢很旺；感情上你的對象有劈腿的可能，但會有新對象出現，對方很主動。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周如果是開始新計劃、新項目會較慢、穩健，相談甚歡、一見如故的氣氛也會帶來新機會。工作上找到志同道合的夥伴一起努力；感情上相處的不錯，慢慢建立感情。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作。
這周生活品質不錯，沒有太多煩心的事，日子過得悠雅、悠閒。工作上狀態不錯；感情上自己一個人也不錯。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情、工作。
這周小心事情談不攏、拆夥、解約，會不太開心喔。工作上有好機會但是要小心喬不攏；感情上小心分手危機。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情、工作。
這周要特別注意自己的態度，讓好機會、喜歡你的機會溜走。工作上狀況不理想；感情上有非常喜歡你的人，但你不想要、愛理不理的。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心三角戀，而且你的勝算有點低。工作上狀態不佳，感覺沒有希望；感情上對方就是有對象，沒有辦法。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、感情。
這周感情方面有人喜歡而且蠻主動的，你就不要太害羞了。工作上有機會上門；感情上對方頗喜歡你的，給點機會吧。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面小心事情不順利，有點微小人。工作上不太順利，而且沒有什麼辦法；感情上有劈腿偷吃的問題，小心感情失和。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情。
這周狀態不佳，而且有點卡住，找不到方向。工作上狀況不佳，有點沒有頭緒；感情上魅力依舊爆棚，但是感情狀態沒什麼後續，而且有點停頓。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常、工作。
這周工作方面別人的評價會直接、間接的影響你的工作。工作上小心有損失；感情上感情沒有結果，對方只是表面熱絡而已。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方有點太害羞的傾向，感情的進度是零。工作上如果在等答覆，對方的動作不快；感情上遇到木訥型的桃花，對方行動不多。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周凡事不太穩定，有可能談好的事情就被取消了。工作上狀況不太穩定；感情上目前找不到對象。
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