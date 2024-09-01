巴黎帕運／田曉雯、林姿妤1：3輸澳洲組合！奪銀仍創隊史最佳成績

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我國桌球女將田曉雯、林姿妤，臺灣時間今（1）日凌晨在「2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會」女雙WD20級金牌戰，以7：11、6：11、11：3、10：12不敵澳洲組合雷麗娜（LEI Li Na）／楊倩（YANG Qian）收下銀牌，但仍追平桌球隊史在帕運的最佳成績。田曉雯上屆東京帕運在桌球女單TT10級摘下銅牌，是我國代表團唯一的獎牌，本屆勇闖巴黎帕運將力拚連兩屆帕運站上頒獎台，其中與去年杭州亞帕運桌球女單TT10級金牌得主兼好友的林姿妤搭檔女雙WD20級賽事，兩人名列賽會頭號種子，首輪輪空情況下，直接晉級8強。進入8強賽接連擊敗「土耳其組合」德米爾（Merve Demir）、卡法司（Neslihan Kavas）、「波蘭組合」帕提卡（Natalia Partyka）、裴卡（Karolina Pek）後，田曉雯、林姿妤順利取得金牌戰門票，除了力拚臺灣代表團本屆帕運首金，也要挑戰臺灣代表團睽違16年的帕運金牌，上次臺灣在帕運奪金是2008北京帕運的健力選手林資惠。金牌戰與「澳洲組合」雷麗娜、楊倩正面交鋒，田曉雯、林姿妤前2局分別以7：11、6：11讓出，率先遭到對手聽牌，所幸第3局即時回穩，以11：3扳回一城，可惜第4局未能延續，在化解掉1個冠軍點情況下，最後以10：12落敗進帳銀牌，追平桌球隊史在帕運的最佳成績，也為本屆代表團再添一面獎牌。田曉雯、林姿妤賽後皆表示，很開心兩人突破上屆東京帕運的成績，然而林姿妤賽後自評，此役在比賽中遇到一些困難，卻沒辦法即時跳脫循環，是這場做得比較不好的地方，而田曉雯則提到，確實還有不足之處，回去將修正這些缺失，以迎接明天展開的女單賽程。田曉雯及林姿妤賽後也特別感謝現場的加油團，為她們帶來滿滿的的能量，後續代表團仍有桌球單打、射箭、柔道及健力等賽事，期待國人持續為帕運選手加油。