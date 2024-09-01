美網／謝淑薇好棒！攜手波蘭Zielinski勇闖8強　目標第10座大滿貫

2024年美國網球公開賽，台灣網壇一姊「百搭天后」謝淑薇與波蘭搭檔Jan Zielinski今（1）日出戰混雙第2輪賽事，最終謝淑薇與Zielinski在丟掉首盤的情況之下，硬是以6：7（4：7）、6：4、10：6上演大逆轉，擊敗墨西哥老冤家Giuliana Olmos／Santiago Gonzalez組合，「台波聯軍」也順利取得2連勝，晉級本屆美網8強，謝淑薇也將繼續力拼個人生涯第10座大滿貫冠軍。
謝淑薇今年與Zielinski開始合拍 2人展現不俗默契
網壇一姐謝淑薇今年初開始與波蘭好手Jan Zielinski合拍，2人就展現出不俗默契，本賽季攜手拿下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽2座大滿貫混雙冠軍，法國公開賽也躋身4強，儘管2人在溫網奪冠後，不確定是否會再度合拍，最終本屆美網仍是一同攜手出戰，謝淑薇也要力拼個人第3座的大滿貫混雙冠軍。
而「台波聯軍」本屆美網首戰以6：2、6：3直落二輕鬆擊敗來自阿根廷的Máximo González／挪威Ulrikke Eikeri開胡後，今日則在16強戰上遭遇溫網決賽的對手Giuliana Olmos／Santiago Gonzale。雙方人馬開賽皆2度互破對手發球局，可惜首盤謝淑薇／Jan Zielinski以6：7讓出，但次盤他們重振旗鼓，第7局把握機會破發，以6：4硬是扳回一城。
今與墨國組合激戰1小時29分鐘 台波聯軍成功搶8強門票
比賽來到決勝搶十，謝淑薇與Jan Zielinski則是乘勝追擊，儘管一度處於2：3落後，但後續連趕4分取得6：3超前，7：6時則再度澆熄墨西哥組合反撲氣焰，「台波聯軍」最終穩紮穩打拿下關鍵3分，就以10：6搶下勝利，謝淑薇與Zielinski在與對手激戰1小時29分鐘後總算出線，也收下本屆美網8強門票。
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網壇一姐謝淑薇今年初開始與波蘭好手Jan Zielinski合拍，2人就展現出不俗默契，本賽季攜手拿下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽2座大滿貫混雙冠軍，法國公開賽也躋身4強，儘管2人在溫網奪冠後，不確定是否會再度合拍，最終本屆美網仍是一同攜手出戰，謝淑薇也要力拼個人第3座的大滿貫混雙冠軍。
而「台波聯軍」本屆美網首戰以6：2、6：3直落二輕鬆擊敗來自阿根廷的Máximo González／挪威Ulrikke Eikeri開胡後，今日則在16強戰上遭遇溫網決賽的對手Giuliana Olmos／Santiago Gonzale。雙方人馬開賽皆2度互破對手發球局，可惜首盤謝淑薇／Jan Zielinski以6：7讓出，但次盤他們重振旗鼓，第7局把握機會破發，以6：4硬是扳回一城。
今與墨國組合激戰1小時29分鐘 台波聯軍成功搶8強門票
比賽來到決勝搶十，謝淑薇與Jan Zielinski則是乘勝追擊，儘管一度處於2：3落後，但後續連趕4分取得6：3超前，7：6時則再度澆熄墨西哥組合反撲氣焰，「台波聯軍」最終穩紮穩打拿下關鍵3分，就以10：6搶下勝利，謝淑薇與Zielinski在與對手激戰1小時29分鐘後總算出線，也收下本屆美網8強門票。