美網／謝淑薇好棒！攜手波蘭Zielinski勇闖8強　目標第10座大滿貫

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024美國網球公開賽，台灣網壇一姐「百搭天后」謝淑薇與搭檔Jan Zielinski再接再厲，順利搶下8強門票。（圖／美聯社／達志影像）

2024年美國網球公開賽，台灣網壇一姊「百搭天后」謝淑薇與波蘭搭檔Jan Zielinski今（1）日出戰混雙第2輪賽事，，「台波聯軍」也順利取得2連勝，晉級本屆美網8強，謝淑薇也將繼續力拼個人生涯第10座大滿貫冠軍。網壇一姐謝淑薇今年初開始與波蘭好手Jan Zielinski合拍，2人就展現出不俗默契，本賽季攜手拿下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽2座大滿貫混雙冠軍，法國公開賽也躋身4強，而「台波聯軍」本屆美網首戰以6：2、6：3直落二輕鬆擊敗來自阿根廷的Máximo González／挪威Ulrikke Eikeri開胡後，今日則在16強戰上遭遇溫網決賽的對手Giuliana Olmos／Santiago Gonzale。比賽來到決勝搶十，謝淑薇與Jan Zielinski則是乘勝追擊，儘管一度處於2：3落後，但後續連趕4分取得6：3超前，7：6時則再度澆熄墨西哥組合反撲氣焰，