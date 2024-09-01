影／大谷翔平帶頭！道奇開賽3連轟　「背靠背靠背」創隊史神紀錄

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大聯盟洛杉磯道奇隊今（31）日對戰亞利桑那響尾蛇，日籍球星大谷翔平首局就敲出陽春砲，他與隊友Mookie Betts、Freddie Freeman完成道奇隊史首次「開賽背靠背靠背」，創下隊史新紀錄。另外，大谷此役連2局都有進帳打點，也讓他以98分打點並列國聯第一。此役擔任開路先發的大谷翔平首局就擊出陽春砲，個人連續兩戰開轟，本季第44發全壘打出爐；在他後面的Mookie Betts接著擊出左中外野的深遠飛球飛出大牆，個人本季第14號全壘打產生；接著是第3棒的Freddie Freeman，他敲出個人本季第19號全壘打，道奇隊開賽連3棒開轟。這3人過去都拿過獲得聯盟MVP，比賽首局也展示出他們串聯起來的驚人火力。對此，MLB官方記者Sarah Langs在她個人的社群網站X上寫道：「這是道奇隊歷史上第一次從開賽就連續敲出3支全壘打。」意味著大谷翔平又在這支傳統豪門的歷史上，以另一種方式留下自己的名字。大谷翔平目前正在追逐「50轟50盜」的紀錄，昨天他剛剛完成43轟43盜，這是大聯盟史上第一次有人達到這個數字。此前最高記錄是由Alex Rodriguez於1998年在水手隊時所保持的「42轟42盜」，當季他擊出42發全壘打和46次盜壘。在擊出全壘打之後，大谷翔平在第2局又有表現，他在無人出局滿壘的情況下，敲出高飛犧牲打，本場比賽的第2發打點、也是本季的第98分打點出爐，暫時追上亞特蘭大勇士重砲Marcell Ozuna，並列國聯第一。