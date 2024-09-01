政治生涯最後一搏？前立委曝柯文哲2舉動：正在蓄積反擊能量

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民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，昨（31）日遭檢方聲請羈押禁見，台北地方法院今將開羈押庭。對此，前國民黨立委陳學聖分析，柯文哲從離開家門定調是「第一次在野黨領導人被執政當局不公對待」，到「寧可被逮捕，也不要夜間偵訊」，這2舉動都可以看到他於政治面上正在蓄積反擊的能量。柯文哲8月30日遭台北地檢署約談，當晚拒絕偵訊且欲逕自離開偵查庭，遭北檢當庭逮捕，晚間再遭北檢聲押禁見，案情急轉直下。對此，陳學聖昨晚在臉書質疑，柯文哲因不願夜間偵訊，當庭被逮補，這會是柯文哲召喚政治能量計劃中的一部份嗎？他進一步提及，柯昔日自稱墨綠，一定很熟悉過往民進黨在未成立前的黨外時期，政治人物靠悲情面對司法的抗爭，選舉時會聽到「當選過關，落選被關」，若已要入監，還會有全台坐監惜別會，藉著一場場的演講造勢，把黨外的聲浪愈拉愈高。「這是一種最強大的政治能量召喚」，陳學聖認為，民眾黨是反藍綠崛起的小草，是股希望台灣乾淨、更好的力量，是有民進黨黨外時期的影子魂魄，他認為柯文哲不會只將自己侷限在司法攻防，應會有召喚政治能量的全盤想法。陳學聖提到，柯文哲從離開家門定調是「第一次在野黨領導人被執政當局不公對待」，到「寧可被逮捕，也不要夜間偵訊」，這些舉動都可以看到他於政治面上正在蓄積反擊的能量，不過小草買不買帳又是另外一回事。