台股科技族群還有戲！可趁拉回布局科技主動型基金　打包AI國家隊

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美股攻勢轉弱，陷入高檔整理，台股持續於季線22513點下方震盪，量能持續萎縮。不過，法人認為，台股基本面良好，企業獲利高速成長，台股仍相對便宜，整體多頭格局不變，第4季有機會重啟攻勢，科技、AI題材仍是全球矚目的焦點，AI需求問題不大，股價因新規產品延宕的震盪整理都是投資的機會，就投資角度來說，台灣供應鏈擁有相關AI技術利基，擁有AI高純度的台股科技基金更有表現空間，投資人不妨趁股市回檔時，把握可定期定額布局台股科技主動型基金，搭上AI多頭列車。野村投信表示，Fed在9月可望啟動降息循環，根據歷史經驗，降息初期股市較易受到成長放緩的影響而劇烈震盪，屆時投資人不妨把握投資機會，台股基本面良好，企業獲利高速成長，台股仍相對便宜，整體多頭格局不變，第4季有機會重啟攻勢。隨著AI新產品推出以及聯準會降息，加上消費性產品復甦，AI PC等題材，電子業可望迎來新一波補庫存需求，建議佈局 AI Server、HPC、ASIC/IP、散熱、CCL/PCB與半導體先進製程受惠等類股及蘋果手機供應鏈，傳產則以重電、綠能以及內需商品消費等相關類股為布局標的，此外，成衣、製鞋、自行車及特定的居家用品等，它們的籌碼相當乾淨，只要一點資金，星火足以燎原。台北國際半導體展也將於9月4日登場，這次工具機族群強攻晶圓製造、先進封裝等領域，結合半導體設備技術，結盟歐美半導體設備廠，搭上AI與機器人商機備受市場矚目。台積電董事長在今年第2季法說會首度說明扇出型面板級封裝（FOPLP）布局進度，台積電將具備量產能力。扇出型面板級封裝能讓封裝製程的破片與耗損更低，整合具有5G通訊濾波功能的電路設計，使得封裝完的IC，更適合應用在5G通訊、物聯網設備等各種產品，不論是最基本的手機電腦、電動車、機器人，有助於各種微小化消費性電子產品體積，使得IC效能得以發揮，不受限於封裝技術。野村高科技基金經理人謝文雄表示，2024下半年正處於AI產品世代交替期，明年輝達新世代GB200產品才會交到客戶手中，目前市場對輝達GB200伺服器機架系統大量出貨時間點的預測大致分為兩派（2025年1月及3月），出貨時間不是重點，主要原因在於下游供應商在Blackwell延宕期間不斷接到Harper急單，加上前者預訂量相當強勁，意味著AI需求問題不大，所以股價因新規產品延宕的震盪整理都是投資的機會。同樣的情形也反映在美股，道瓊與標普500已重返前波高點，但台股與那指、費半一樣仍有一段距離，值得把握。謝文雄進一步表示，自ChatGPT問世以來，大型雲端服務供應商（CSP）近期營收成長的速度及部分AI相關軟體企業陸續發布的財測不如預期，持續引發外界對AI變現能力與後期應用的質疑，部分標的遭到拋售；這類現象的背後主因仍不外乎是股價漲多的評價修正。謝文雄進一步分析指出，生成式AI需求的續航力比預期長，涉及行業也比預期更廣泛，即便像台塑四寶這類傳統產業也正積極導入AI且成效卓著（尤其在成本撙節領域），加上AI投資需要更多資金需要多點耐心。接下來3個月是市場的重頭戲，包括聯準會降息、Q3電子旺季財報、11月美國總統大選，這些都是投資人躊躇不前、股市震盪的原因，但基本上只要確定兩個方向不變，包括經濟僅是放緩而非衰退，還有啟動降息，資金回流非美市場，台股表現依然值得期待。展望後市，謝文雄表示，台股經過7~8月修正，目前評價大多不如上半年那般昂貴，最重要的是，11月美國大選後就要迎接年底「作夢行情」，每年這時都是好公司漲評價的時候，而這種經過大幅修正，加上營收展望仍佳的公司，將成為市場投資焦點。目前科技、AI題材仍是全球矚目的焦點，「台灣幾十年來建立了一個供應鏈，全球晶圓代工龍頭也是台灣企業，資金本來就是往最有效率的地方跑，台股自然成為特別吸引投資人的市場。」吸引許多外資錢進台灣。整體而言，AI是長線大趨勢，輝達新一代的AI伺服器GB200預計2025年第1季開始出貨，2025度盤面的重頭戲。因此，外資買盤長線仍將回歸台股，目前找不到成長性比AI更好的產業，所以無論財報公布後市場反應是漲多修正/落後補漲/快速輪動，無須改變原先看法，只要確定這個產業、這家公司是身在全球AI發展的藍圖，那就是值得長期持有的標的。此外，歷史經驗顯示「漲多必會修正、跌深必會反彈」，謝文雄表示，就投資角度來說，台灣供應鏈擁有相關AI技術利基，擁有AI高純度的台股科技基金更有表現空間，未來10年AI相關商機與成長機會大，台股發展潛力無限，投資人不妨趁股市回檔時把握可定期定額布局台股科技主動型基金，搭上AI多頭列車。