鞋槓人生／亞瑟士河村勇輝實著閃亮登場！專家：球星帶動球鞋銷量

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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（1）日迎來第49集，本集節目由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，，其中鞋內內藏著哪些與眾不同的特色，以及目前市價大約落在多少，詳細內容歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》鞋頭大隻哥首先在節目上介紹到這雙亞瑟士的《ASICS UNPRE ARS LOW 2 PARIS》，他表示：「當然這雙鞋除了整個配色跟質感以外，。我認為這雙鞋也讓亞瑟士在整個籃球鞋的地位，算是有點小撼動到。」而這雙日籍籃球明星河村勇輝的奧運實著，剛上架也立刻掀起搶購熱潮，大隻哥提到，「其實在上市的時候，它銷售量算是很快就已經幾乎斷碼，在官網的部分。」18哥也認為，「至於這雙《ASICS UNPRE ARS LOW 2 PARIS》穿起來的腳感如何，以及現今市價大約落在多少，大隻哥在節目上最後則透露，「其實它就是用亞瑟士最重要的亞瑟膠去做，大面積VA在旁邊做支撐，所以變向的時候會比較好變。