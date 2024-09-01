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鞋槓人生／亞瑟士河村勇輝實著閃亮登場！專家：球星帶動球鞋銷量

記者陳品翔/綜合報導

▲NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（1）日迎來第49集，本集節目將向讀者朋友們介紹知名球鞋品牌亞瑟士在巴黎奧運期間推出的《ASICS UNPRE ARS LOW 2 PARIS》，而這雙鞋也是日本籃球明星河村勇輝在奧運會上的實著球鞋。（圖／記者吳忠育攝）
▲NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（1）日迎來第49集，本集節目將向讀者朋友們介紹知名球鞋品牌亞瑟士在巴黎奧運期間推出的《ASICS UNPRE ARS LOW 2 PARIS》，而這雙鞋也是日本籃球明星河村勇輝在奧運會上的實著球鞋。（圖／記者吳忠育攝）
NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（1）日迎來第49集，本集節目由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，向讀者朋友們介紹知名球鞋品牌亞瑟士在巴黎奧運期間推出的《ASICS UNPRE ARS LOW 2 PARIS》，而這雙鞋也是日本籃球明星河村勇輝在奧運會上的實著球鞋，其中鞋內內藏著哪些與眾不同的特色，以及目前市價大約落在多少，詳細內容歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》

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開箱河村勇輝奧運實著　球星成功帶動球鞋銷量

鞋頭大隻哥首先在節目上介紹到這雙亞瑟士的《ASICS UNPRE ARS LOW 2 PARIS》，他表示：「當然這雙鞋除了整個配色跟質感以外，都是針對河村勇輝這類型的球員去做設計，它強調就是整體的速度跟彈性，都是這雙鞋比較重要的地方。我認為這雙鞋也讓亞瑟士在整個籃球鞋的地位，算是有點小撼動到。」

而這雙日籍籃球明星河村勇輝的奧運實著，剛上架也立刻掀起搶購熱潮，大隻哥提到，「其實在上市的時候，它銷售量算是很快就已經幾乎斷碼，在官網的部分。」18哥也認為，「這也顯現球星的能力，成功帶動整體球鞋的銷量，2者形成正相關的狀況。

大面積VA提高球鞋支撐　變向時能較輕鬆

至於這雙《ASICS UNPRE ARS LOW 2 PARIS》穿起來的腳感如何，以及現今市價大約落在多少，大隻哥在節目上最後則透露，「其實它就是用亞瑟士最重要的亞瑟膠去做，大面積VA在旁邊做支撐，所以變向的時候會比較好變。而這雙鞋官網定價為4780，目前官網售價與外面實際的價格差不了多少，大約就落在新台幣5000元左右。


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