射箭帕運Google Doodle感人！藍色小鳥用嘴射叉　射箭阿公9/4再戰

2024巴黎帕拉林匹克運動會（帕運）如火如荼進行中，Google 首頁也強力應援！今（1）日登場的是「射箭 帕運」，這次奧運小鳥成為帕運神箭手。台灣在射箭項目裡有本屆最年長的參賽者65歲的「射箭阿公」曾隆煇，面對9月4日的淘汰賽信心滿滿，認為經過調整後，有信心晉級十六強，繼續爭取晉級的機會。
2024巴黎帕拉林匹克運動會是身心障礙運動員的最高殿堂，台灣本屆共有13名好手在7項運動種類取得參賽資格。其中最資深的選手，就是兩度勇奪帕運男子反曲弓銅牌的65歲老將曾隆煇，台灣「射箭阿公」曾隆煇目前在帕運男子反曲弓排名賽名列第24名，準備在9月4日迎戰首輪淘汰賽。
65歲的曾隆煇是本屆帕運射箭項目最年長的參賽者，他在1996年因意外導致下半身癱瘓，通過射箭重拾人生，並在2008年北京和2012年倫敦帕運中獲得男子反曲弓銅牌。針對日前的賽事狀況，曾隆煇曾經公開表示，排名賽的表現不太理想，可能是動作協調性與前段時間訓練有些出入，未來幾天會跟教練商量調整。對於9月4日出戰淘汰賽首輪，他則是信信滿滿，笑稱「如果在淘汰賽中無法奮起直追，就不回台北了」。
Google Doodle總是會配合節日或熱門活動，推出相對應主題呼應，一如先前奧運賽事期間，幾乎天天更新Doodle（塗鴉），介紹各式奧運項目相挺，而這批藍色小鳥也繼續挺帕運，直接點擊塗鴉，就會出現相關賽程與結果。
2024巴黎帕運直播、轉播、線上看平台
◾有線電視：ELTA TV愛爾達電視
◾無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
◾線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看）
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65歲的曾隆煇是本屆帕運射箭項目最年長的參賽者，他在1996年因意外導致下半身癱瘓，通過射箭重拾人生，並在2008年北京和2012年倫敦帕運中獲得男子反曲弓銅牌。針對日前的賽事狀況，曾隆煇曾經公開表示，排名賽的表現不太理想，可能是動作協調性與前段時間訓練有些出入，未來幾天會跟教練商量調整。對於9月4日出戰淘汰賽首輪，他則是信信滿滿，笑稱「如果在淘汰賽中無法奮起直追，就不回台北了」。
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