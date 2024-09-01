柯文哲遭聲押！小草「鋪紙板睡北檢」　今早再集合：相信柯P清白

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▲柯文哲的支持者們昨天晚間決定在北檢外鋪紙板，徹夜守候柯文哲，今天小草也將在10時集結。（圖／翻攝自台灣民眾黨 中央組織部臉書）

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，30日遭檢廉搜索後，歷經12小時詢問，31日凌晨抵達北檢複訊，不過柯文哲因拒絕夜間偵訊，遭到檢方當庭逮捕，聲請提審被駁回，北檢對柯文哲聲請羈押禁見，昨天晚間在候審室過夜，今（1）日上午北地召開閱卷庭，並讓律師閱卷、律見，最快下午召開羈押庭。臉書粉專「台灣民眾黨 中央組織部」也發布貼文，呼籲支持柯文哲的小草們於今天上午10時整在北檢集合。針對京華城案，台北地檢署再度於8月30日展開偵查行動，以被告身分約談柯文哲、彭振聲，柯文哲於8月31日凌晨因拒絕夜間偵訊欲離開遭檢察官當庭逮捕，隨後向法院聲請提審遭駁回，並解返回北檢接受偵訊。檢察官認為柯文哲犯嫌重大、有滅證、勾串之虞，向法院聲押禁見柯文哲。北院在9月1日將召開羈押庭，柯文哲的支持者們昨天晚間決定在北檢外鋪紙板，徹夜守候柯文哲，臉書粉專「台灣民眾黨 中央組織部」在臉書發布貼文，呼籲小草在今天上午10時，到台北地檢署集結，並喊話，「相信清白，柯P加油」。一、 柯文哲主席擔任台北市長期間，戮力從公，一向以台北市發展及市民福祉為最高原則，清廉自持，將所有心力置於市政推展之上。二、 針對京華城一案，柯文哲市長向來秉持公開透明之原則，將陳情之內容交由相關權責機關及台北市都市計畫委員會，經由全體委員採共識決集體審議，完全依法辦理全程公開，何以竟遭台北地檢署認定有違背職務之圖利行為，令人難以理解。三、 至於檢方於新聞稿中空泛指稱柯文哲主席收受賄賂，毫無相關依據，甚至在新聞稿出來前後，竟又有多篇新聞以獨家報導方式，指稱柯文哲主席有不明資金云云，惡意帶風向試圖導引輿論、未審先判，其心可議，讓偵查不公開淪為笑柄，本黨強烈譴責。四、 自柯文哲主席遭搜索至今，配合調查竟遭構陷羅織罪名，台灣民眾黨全力支持柯文哲主席捍衛自身清白之法律行動，並呼籲法院秉持獨立公正之原則，依證據秉公審理裁判。