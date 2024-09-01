大量深偽色情影片流傳！韓國未成年受害者破6成　估上百校受牽連

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韓國在2019年爆發「N號房」事件，轟動全球引起譁然。近來再度爆出，Telegram聊天平台擴散「Deepfake」（深度偽造技術，深偽）影片性犯罪事件，受害者涵蓋年齡層廣泛，從國高中生到大學生，甚至女軍人、國小生都成為受害人。有資料顯示，韓國近3年，深偽案件受害者中，受害者人數逐漸增加，且其中有高達六成是未成年人。根據《韓聯社》報導，韓國共同民主黨議員楊富男從警察廳獲取的資料顯示，2021年至2023年，共有527名深偽影片受害者報案，其中未成年人佔比達59.8%，遠高於20至29歲的32.1%、30至39歲的5.3%、40至49歲的1.1%。數據顯示，未成年受害者人數2年內增加3.4倍，從2021年的53人增至2022年的81人、2023年的181人。由於隨著技術發展，使用深偽技術製造色情內容越來越方便及容易，被立案調查的深偽影片犯罪嫌疑人年齡大幅下降，10多歲的嫌犯占比從2021年65.4%增加至2023年的75.8%，今年1到7月也達到73.6%。韓國近期發現大量Telegram聊天群組正在散播用深偽技術製作的色情影片，該類型的聊天群組通常由學生上傳認識的同學或老師照片，群組內其他成員再以深偽換臉產出露骨畫面；也有嫌犯從Instagram等其他社群平台截取受害者照片當作素材。據《韓聯社》統計，受害學校可能超過100所。不過儘管深偽犯罪在青少年蔓延，但政府卻未採取重大措施，只能靠調查機構進行事後懲罰，而非透過教育進行主動預防。為因應日益嚴重性犯罪問題措施其中一環，韓國政府日前已經下令強化取締相關犯罪，並要求Telegram等網路社群平台協助取證，不過韓國警方透露，由於公司設在海外的社群媒體不願配合調查，相關請求經常得不到回應，加上相關案件調查耗時，因此出現警方從立案階段就十分被動的態度，得由受害者自行蒐證等相關情況。韓國總統尹錫悅強烈譴責，並下令徹查、解決這些數位性暴力，目標根除相關犯罪，韓國媒體監管機構已於28日召開會議研議解決方案，有議員在29日提出修正《資訊通信網路法》，要求網路平台業者標示出AI生成的內容。據網路安全業者Security Hero最近發表的「2023年深偽現況」報告，韓國的深偽色情內容犯罪是全世界最嚴重的國家。當年影片總數高達9萬5820個，較2019年增加550%，其中女歌手及演員的比重達53%，受害女星包含BLACKPINK、TWICE、aespa、IVE等等