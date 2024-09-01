小草違法集結挺柯！嗆「司法是賴清德的狗」　警方首度舉牌警告

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▲小草北檢外集結，警方稍早首度舉牌警告。（圖／記者葉政勳攝）

民眾黨黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，30日遭檢廉搜索後，歷經12小時詢問，31日凌晨抵達北檢複訊，柯文哲因拒絕夜間偵訊，遭到檢方當庭逮捕，聲請提審被駁回，北檢對柯文哲聲請羈押禁見。今（1）日上午民眾黨小草再度集結北檢，大喊「司法是賴清德的狗！」，不過由於北檢外禁止集結，因此轄區警方中正一分局稍早已對民眾舉牌警告。北檢、北院周遭是法定集會遊行禁制區，依法禁止任何集會遊行，不過臉書粉專「台灣民眾黨 中央組織部」也發布貼文，呼籲支持柯文哲的小草們於今天上午10時整在北檢集合，並在現場大喊「司法是賴清德的狗、媒體是賴清德的狗」；「操控台灣 綠色恐怖」；「放假消息誣賴700萬」等語。稍早轄區警方已向集結民眾舉牌警告，警方也說明，根據《 集會遊行法26條》相關規定，北檢外不得集會遊行，昨天先向現場民眾進行兩次勸導，今天上午第一次舉牌，將視稍晚情況決定要不要強制驅離。