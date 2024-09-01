剩死忠小草在挺阿北？黃暐瀚嘆這原因：支持柯文哲的力量不如預期

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民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，昨（31）日遭檢方聲請羈押禁見，台北地方法院今將開羈押庭。昨天更有許多「小草」聚集在北檢外頭，訴求檢方放了柯文哲。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，「民眾支持柯文哲的力量並不如預期」，因為以這兩個月來司法檢調動作對比，如果過去司法檢調沒有偵辦鄭文燦、林宜瑾，大家才會覺得事情太嚴重了。黃暐瀚31日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，民眾今天支持柯文哲的力量並不如預期，他雖然支持黨公職小草，去聲援想聲援的人，如果今天是像選前之夜10萬人包圍北檢第一層，博愛特區到總統府到景福門都是人，檢調的壓力是非常大的。黃暐瀚接著表示，檢調去按柯文哲家電鈴的哪一秒鐘，就已經知道要承受什麼樣的壓力，因這是一位總統參選人、在野黨黨主席，顯然檢調手上有很多事證。小草是覺得被迫害，可是就算沒有查到金流，但是柯文哲很有可能涉嫌圖利，若一昧認為柯文哲沒事，可是沈慶京、應曉薇、彭振聲都被聲押，「你沒有覺得哪裡不正常？」黃暐瀚指出，這整件事主張為政治迫害的力道，會隨著台灣民眾這兩個月以來司法檢調的動作形成對比。如果過去沒有偵辦鄭文燦、林宜瑾，大家會覺得事情太嚴重了，「因此若要解讀是執政黨迫害，大家恐不會買單」。