碳有價時代要來了！低碳ETF看俏　專家建議投資標的這樣選

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全球面臨氣候變遷，各國政府為有效減少碳排量，透過碳定價機制、交易總量管制等措施。日前環境部部長彭啟明表示，台灣對於碳交易的總量管制，最快在2027研議完成，2028年實施。法人指出，隨著全球淨零碳排、減碳趨勢與政府政策支持之下，未來碳能力可能成為影響企業營運、股價的關鍵因素，在投資標的選擇上，更應該順應主流趨勢及政策，可參考有碳排篩選因子的低碳相關ETF布局。永豐ESG低碳高息ETF經理人林永祥就指出，隨著碳排議題的重要性與日俱增，碳排量的多寡將會影響到企業的獲利能力，低碳排的企業，因為遭徵收的碳稅較少，付出的碳稅成本就低於高碳排的企業，若以相同獲利情況來看，就更具有競爭優勢，就很有可能進一步影響到企業股價表現。此外，台灣科技產業雖然擁有堅實技術與完整產業鏈優勢，但是終端國際大廠為達到淨零碳排的目標，也開始針對其供應鏈訂出碳排要求。所以，在國際大廠在篩選供應商時，如果沒有及時進行低碳轉型，很有可能被國際大廠移除供應鏈，進而影響到企業的接單及營收狀況，長期營運可能就會受到影響。因此，在未來碳能力可能成為影響企業營運、股價的關鍵因素。若以具備低碳因子的00930永豐ESG低碳高息ETF來說，為目前台股ETF當中，也是唯一同時聚焦「高股息、ESG、低碳」三大特色，指數選股邏是根據低碳密度或低碳排量、ESG評級高、非高耗能、高汙染產業等條件，並從中篩選出近3年均有配發現金股利之企業，最後精選出40檔成分股。