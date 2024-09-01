吳奇隆自爆被退賽！「機場跛腳拎行李」畫面瘋傳引眾怒：令人火大

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▲吳奇隆近來參加實境節目《十天之後回到現實》，卻爆出節目作假。（圖／吳奇隆微博）

▲微博先前瘋傳一段影片，是吳奇隆4月底現身機場的畫面。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆在影片中自爆被退賽。（圖／吳奇隆微博）

53歲台灣男星吳奇隆近來參加實境節目《十天之後回到現實》，卻爆出節目作假，製作單位稱他因腿傷退賽，他卻拍影片爆料，自己是被通知退賽，「這……不應該先跟我商量一下嗎？」掀起熱烈討論，然而先前就有網友在機場看到吳奇隆的身影，只見他跛腳移動，獨自飛離當地，讓粉絲心疼直呼，「太令人火大了。」微博先前瘋傳一段影片，是吳奇隆4月底現身機場的畫面，只見他揹著行李，左腳膝蓋包著繃帶，拖著受傷的腳緩慢移動，身邊並沒人任何人陪伴，當時就有粉絲瘋猜，吳奇隆是在節目中受傷才會返家回上海，讓粉絲十分心疼，紛紛為他抱不平，「受傷了還讓他一個人走機場」、「太令人火大了。」沒想到如今節目宣布吳奇隆因為腿傷退賽，而吳奇隆卻跳出來打臉此說法。吳奇隆在影片中自爆，「這裡『被』通知我因傷『被』退賽了，這……不應該先跟我商量一下嗎？直接讓我6天回到現實了。」指突然其來的消息讓他「一臉懵逼」，並曝光自己腳受傷的片段，證明這種程度的傷並不足以讓他退賽，還發文表示，「將精力投入到讓你感覺快樂和充實的事情上，提升自身正向頻率，自會擁有抵禦負能量的屏障。」引發猜測是在影射節目。事實上，《十天之後回到現實》找來各行各業的選手，共39人，在城市中的封閉區域探索生存10天，這期間每天都要通過1個關卡才能存活下來，最後全部破關的人就是贏家，然而才短短1個月時間，就有3人退賽，製作單位稱沈月、李雪琴是因「檔期不合」，吳奇隆則是因腳傷主動請辭，沒想到卻火速被吳奇隆打臉，而製作單位至今未出面回應此事。