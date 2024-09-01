政治追殺？黃國昌斥北檢羅織柯文哲收賄　戰狼嗆媒體拿死人帶風向

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民眾黨主席柯文哲醜聞連環爆，昨遭北檢聲請羈押。民眾黨中央緊急應變小組今（1）日直指北檢配合《鏡週刊》羅織柯文哲收賄罪名、惡意帶風向，根本就是「政治追殺」。柯文哲愛將陳智菡更痛批報導中拿柯妻陳佩琪往生的至親「手尾錢」做文章還搞錯對象，真正往生的不是陳佩琪的母親、而是父親。民眾黨中央緊急應變小組召集人黃國昌今天對檢方提出兩點質疑，首先是北檢透過媒體放消息羅織柯文哲收賄的罪名，並配合媒體報導700萬、170萬「不明金流」，不但違反偵查不公開原則，還讓「輿論先扣上柯文哲一個收賄的大帽子」。第二點是，北檢到底辦的是哪一個案子？當初搜索民眾黨中央是以京華城案為由，「結果你們在辦的根本不是只有京華城的案子」，還翻箱倒櫃進行「摸索式搜索」，企圖找到可以羅織入罪柯文哲的東西。黃國昌強調，法務部、廉政署、北檢這種做法，要人如何相信這不是「政治追殺」？民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡則大嗆媒體，有報導拿柯妻陳佩琪的過世至親大做文章，竟還講錯對象。陳佩琪以證人身分配合檢方調查時，已經明確告知檢方，她手上的現金是來自過世父親遺留的300多萬元，主要用來照顧陳佩琪年邁母親，也經過陳家兄弟姊妹同意，但檢方卻不予採信。陳智菡強調，檢方所說的財產不明都還沒有給出明確交代，但各種消息就已經在外面滿天飛，根本就是「綠色恐怖」、「而且非常恐怖」。