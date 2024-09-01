足球／曼城哈蘭德連2戰上演帽子戲法！1人進球數竟領先英超19隊

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2024-25英格蘭超級足球聯賽，衛冕軍曼城由於休賽季補強力度不大，不少球迷擔心他們的5連霸前景，然而如今賽季開打之後，藍月軍很快就打消外界疑慮，接連以2：0、4：1擊敗切爾西、葉士域治。今（1）日深夜他們則是前往客場對陣西漢姆聯，今日曼城前往客場踢館西漢姆聯，2隊過去一共17次交手，藍月軍則是從未嘗過落敗滋味，以14勝3和戰績保持不敗，心理優勢相當明顯。曼城此戰則靠著當家球星Erling Haaland在比賽第10、30、83分鐘，分別取得3顆進球，讓西漢姆聯在自家主場顯得毫無招架之力，曼城Erling Haaland本場比賽再度攻進3球，個人連續2場英超賽事都上演帽子戲法，根據數據網站《opta》的統計，，本賽季Haaland也將挑戰個人生涯單季最多的36球進球紀錄。9球：曼城7球：Erling Haaland6球：布萊頓、切爾西5球：兵工廠、布倫特福德、伯恩茅斯、熱刺