小草違法集結挺阿北！苗博雅嗆「蔣萬安放水」　要黃國昌快修法

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，昨日遭檢方聲請羈押禁見，台北地方法院今將開羈押庭。今（1）日上午民眾黨小草再度集結北檢，大喊「司法是賴清德的狗！」，不過由於北檢外禁止集結，轄區警方中正一分局稍早已對民眾舉牌警告。對此，台北市議員苗博雅也直言，北院周遭是法定集會遊行禁制區，現在是蔣萬安放水。「誰來提醒一下柯P硬辯小組？」苗博雅今天在臉書質疑，北檢門口（北院周遭）是法定集會遊行禁制區，依法禁止任何集會遊行，現在是蔣萬安放水。苗博雅說，如果北市警局依法執行，結果不得了，小草可能有刑責的。更提及先前警政署沒把「323流血鎮壓首謀」方仰寧放回北市，真的是變相保護了這兩天的深白色洗腦受害者。苗博雅更喊話黃國昌，立法院快要開議了，現在藍白是國會多數，「黃國昌立委記得提案，修法讓包圍法院合法化嘿」。依照《集會遊行法》第6條規定，集會、遊行不得在左列地區及其週邊範圍舉行。但經主管機關核准者，不在此限：一、總統府、行政院、司法院、考試院、各級法院及總統、副總統官邸。二、國際機場、港口。三、重要軍事設施地區。四、各國駐華使領館、代表機構、國際組織駐華機構及其館長官邸。