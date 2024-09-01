吳念庭遭強襲球打臉！鼻骨下眼眶骨裂+腦震盪　台鋼安排手術治療

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台鋼雄鷹內野手吳念庭在8月31日桃園球場對戰樂天桃猿，8局下遭強襲球擊中臉部受傷，畫面相當驚悚。目前經醫生診斷，吳念庭鼻骨及下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，將安排留院觀察48小時，並盡快進行手術。中職會長蔡其昌在社群媒體Threads發文，對吳念庭的傷勢狀況表示高度關心，希望他能早日康復。意外發生在比賽8局下，樂天打者李勛傑擊出了一壘方向強勁滾地球，吳念庭試圖單膝跪地接球，未料球在眼前發生彈跳，擊中他的左手臂後，又彈到臉部，讓吳念庭痛到摀住臉部，久久無法起身。比賽因此中斷近5分鐘，最終吳念庭在教練與防護員的協助下，被擔架抬出球場送醫。根據台鋼雄鷹球團最新資訊，吳念庭經醫生診斷為鼻骨及下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，醫療團隊安排留院觀察48小時，並盡快進行手術。對於吳念庭傷勢，蔡其昌深夜在Threads上表示：「念庭一直是我很欣賞的選手，勤奮且待人友善。今天看到他因強襲球受傷送醫，後續可能需要進行手術治療，這讓我們都感到非常心疼。」此外，蔡其昌特別向吳念庭的父親吳復連表達關心，「念庭目前正在休息，我已經向吳復連前輩致意，如果有任何需要，我一定會全力協助。希望念庭能夠順利康復，我們大家一起為他祈禱，祝他早日恢復健康。」