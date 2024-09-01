50轟50盜還不夠？道奇記者對大谷翔平有更深期許：有機會拿三冠王

吳念庭遭強襲球打臉！鼻骨下眼眶骨裂+腦震盪　台鋼安排手術治療

記者路皓惟/綜合報導

▲台鋼雄鷹內野手吳念庭，在8局下守備時，被樂天桃猿李勛傑的不規則彈跳球，直擊臉部後，被扶上擔架退場，恐需要動刀治療。（圖／翻攝自CPBL TV）
▲台鋼雄鷹內野手吳念庭，在8局下守備時，被樂天桃猿李勛傑的不規則彈跳球，直擊臉部後，被扶上擔架退場，恐需要動刀治療。（圖／翻攝自CPBL TV）
台鋼雄鷹內野手吳念庭在8月31日桃園球場對戰樂天桃猿，8局下遭強襲球擊中臉部受傷，畫面相當驚悚。目前經醫生診斷，吳念庭鼻骨及下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，將安排留院觀察48小時，並盡快進行手術。中職會長蔡其昌在社群媒體Threads發文，對吳念庭的傷勢狀況表示高度關心，希望他能早日康復。

我是廣告 請繼續往下閱讀
強襲球直擊臉部　吳念庭血流不止送醫

意外發生在比賽8局下，樂天打者李勛傑擊出了一壘方向強勁滾地球，吳念庭試圖單膝跪地接球，未料球在眼前發生彈跳，擊中他的左手臂後，又彈到臉部，讓吳念庭痛到摀住臉部，久久無法起身。比賽因此中斷近5分鐘，最終吳念庭在教練與防護員的協助下，被擔架抬出球場送醫。

根據台鋼雄鷹球團最新資訊，吳念庭經醫生診斷為鼻骨及下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，醫療團隊安排留院觀察48小時，並盡快進行手術。

吳念庭恐需手術治療　蔡其昌表示關心

對於吳念庭傷勢，蔡其昌深夜在Threads上表示：「念庭一直是我很欣賞的選手，勤奮且待人友善。今天看到他因強襲球受傷送醫，後續可能需要進行手術治療，這讓我們都感到非常心疼。」

此外，蔡其昌特別向吳念庭的父親吳復連表達關心，「念庭目前正在休息，我已經向吳復連前輩致意，如果有任何需要，我一定會全力協助。希望念庭能夠順利康復，我們大家一起為他祈禱，祝他早日恢復健康。」


毫無生氣！富邦悍將單月勝率1成9史上最慘　從聯盟龍頭變墊底

富邦悍將5：7又輸中信兄弟！慘寫單月最多敗紀錄　8月21戰吞17敗

富邦四棒6隊最爛！深陷0轟魔咒　高國輝開解方：盼林哲瑄帶動士氣

中信兄弟確定註銷象魔力！4洋投底定　象騎士1日初登板對富邦悍將

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載