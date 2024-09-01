小草聚北檢！議員砲轟柯文哲大演「政治受虐兒」、集會不合法

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲遭檢方聲請羈押，預計今（1）午開庭裁定。民眾黨組織部發起動員令，要支持者今天集結北檢門口聲援柯文哲，不過，社民黨北市議員苗博雅質疑，北檢門口是法定集會遊行禁制區，依法禁止任何集會遊行；民進黨議員簡舒培也砲轟柯文哲一路扮演「政治受虐兒」狗血劇。民眾黨號召「小草」齊聚北檢門口聲援柯文哲，高喊「程序要正義！司法要公平！」「還我阿北」等口號。不過，社民黨北市議員苗博雅質疑，北院周邊、包含北檢門口都是法定集會遊行禁制區，「依法禁止任何集會遊行」。民眾黨中央緊急應變小組召集人黃國昌今則回嗆，他記得苗博雅過去長期主張集遊法是惡法，怎麼對象一變、集遊法就不是惡法了？對於民眾黨質疑北檢以京華城案為由搜索，最後卻不只在辦京華城案。民進黨市議員簡舒培今天也直指柯文哲與威京集團相關的可不只京華城一案，第一果菜魚類批發市場改建案中，柯市府與威京旗下的中華工程減項發包，「迫使接任的蔣市府必須編列近50億的追加預算給中工」，恐怕也有問題。簡舒培砲轟柯文哲，從住家被搜索開始，演了好大一齣名叫「政治受虐兒」的狗血劇，最後北檢依貪污治罪條例「違背職務收賄」以及「圖利」等罪嫌將他聲押禁見，顯示檢方已發現不明金流。