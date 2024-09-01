國民黨不挺了？轟柯文哲比五大弊案還扯　王鴻薇：第三勢力恐瓦解

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，昨日遭檢方聲請羈押禁見，台北地方法院今將開羈押庭。對此，國民黨立委王鴻薇今（1）日直言，如果柯文哲真的涉入了貪污收賄的相關罪行，「那麼他所謂的白色力量、第三勢力，絕對會在柯文哲的身上完全的瓦解。」王鴻薇指出，柯文哲以所謂的「白色力量」崛起於政壇，他過去他常常掛在嘴邊說「垃圾不分藍綠」，也就是說他蔑視過去國民黨和民進黨曾經發生過的貪污腐敗相關弊案。王鴻薇續指，但是現在柯文哲自己因涉犯貪污治罪條例，現在也陷入了司法追溯當中，尤其他過去擔任台北市長的時候，說要追查「五大弊案」，可是事實上沒有任何一位市長因為他口中的五大弊案，而被搜索跟調查，反而他自己現在所陷入弊案，真的比五大弊案還要扯。王鴻薇認為，如果今天柯文哲在京華城案，或者另一些相關弊案，像是北士科、台智光等等案子，他真的涉入貪污收賄的相關罪行，也就是確定有金流不只是圖利，而且還收賄的話，「那麼他所謂的白色力量，他所謂的第三勢力，絕對會在柯文哲的身上完全的瓦解。」