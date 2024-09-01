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王齊麟大讚新搭檔邱相榤　預告下週台北公開賽「麟洋配」重新合體

記者路皓惟/綜合報導

▲王齊麟與邱相榤組成「台灣雙塔」闖進韓國公開賽四強，可惜以27：25、23：25、11：21不敵韓國組合，無緣決賽。王齊麟賽後表示成績超過預期，並預告台北公開賽「麟洋配」將重新合體。（圖／Badminton Photo）
▲王齊麟與邱相榤組成「台灣雙塔」闖進韓國公開賽四強，可惜以27：25、23：25、11：21不敵韓國組合，無緣決賽。王齊麟賽後表示成績超過預期，並預告台北公開賽「麟洋配」將重新合體。（圖／Badminton Photo）
巴黎奧運結束後，台灣羽球男雙好手王齊麟改與邱相榤搭檔，組成「台灣雙塔」。在本週超級500系列的韓國公開賽，王齊麟／邱相榤一路挺進4強，可惜最終以27：25、23：25、11：21敗給地主韓國組合徐承宰／姜敏赫，無緣晉級決賽。賽後，王齊麟發文表示，成績已經超過預期，但還有調整空間。

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台灣雙塔值得期待　王齊麟讚學弟邱相榤

「台灣雙塔」王齊麟與邱相榤在8月底攜手出征日本公開賽，兩人於16強止步，接著「麟榤配」再戰韓國公開賽打進4強，回顧韓國賽狀況，王齊麟表示：「雖然沒進決賽有點可惜，但成績已經超過預期，內容也算滿意，但還有很多進步的空間。」

王齊麟（188公分）與邱相榤（189公分）身高皆接近190公分，「台灣雙塔」組合與過往「麟洋配」風格各有千秋。李洋前場技術多變，而「麟榤配」採取強勢進攻，透過下壓給予對手極大壓力。王齊麟提到，新搭檔邱相榤的表現讓他非常滿意，「學弟小邱表現可圈可點，我們會繼續努力。」

「麟洋配」下週重聚　力拚台北公開賽

韓國公開賽結束，王齊麟將返台參加將於9月3日開打的台北公開賽，台北賽預計是「麟洋配」最後一次攜手出擊，肩負捍衛主場的重任，王齊麟也向球迷喊話：「下週回到李洋身邊，我們台北公開賽見！」

迎接最後一舞的「麟洋配」李洋、王齊麟，名列男雙頭號種子，首戰將對上來自法國的組合Mael Cattoen／Lucas Renoir。

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