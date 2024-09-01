柯文哲遭聲押！檢廉續追與威京集團間不當資金往來　密傳關鍵證人

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台北地檢署偵辦台北市京華城弊案，8月31日以收賄等罪嫌聲押前台北市長柯文哲，並持續清查柯文哲與威京集團間的不當資金往來，廉政署秘密約談被視為中間人之一的前北市兵役局長朱亞虎，以釐清柯文哲以個人名義購買商辦的過程，檢察官訊問後諭令朱亞虎請回。總統大選後，柯文哲以選舉補助款購買4300萬元商辦大樓，由於該棟大樓原本就有人承租，因此各界質疑柯文哲以個人名義買大樓，為的是當「包租公」。北市議員許淑華曾踢爆，該棟商辦的原股東的友人，是曾任台北市兵役局長的朱亞虎，而朱亞虎曾任威京集團子公司鼎越開發董事長，對此許淑華質疑「交集太可疑」。根據《ETtoday新聞雲》報導，檢廉早已掌握，柯文哲妻子陳佩琪曾在近期密集以ATM存入多筆現金，但柯文哲在律師陪同下應訊時，面對辦案人員詢問金錢來源等問題，以疲倦不想繼續開庭等理由不配合偵辦，檢察官決定當庭諭知逮捕，並秘密搜索朱亞虎相關處所，約談朱亞虎到案，釐清柯文哲選擇購買已有人承租的商辦大樓緣由。