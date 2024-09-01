陳智菡怒戰北檢才查出170萬？「原來柯文哲家庭連用ATM也有罪」

柯文哲遭聲押禁見！鍾小平勸「認罪協商」：盼他坐牢、但別關到死

記者林怡昕／台北報導

▲台北市議員鍾小平勸柯文哲採認罪協商。（圖／記者林調遜攝）
▲台北市議員鍾小平勸柯文哲採認罪協商。（圖／記者林調遜攝）
民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，昨日檢方依涉及貪汙治罪條例收賄罪，依法聲請羈押禁見，台北地方法院今將開羈押庭。對此，台北市議員鍾小平喊話柯文哲採「認罪協商」，繳出犯罪所得，作為以後台北市長、任何人選市長引以為戒，「我們希望他（柯文哲）一定要坐牢，可是我不需要他坐到死。」

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鍾小平今天指出，整個京華城案如火如荼偵辦中，「我認為他（柯文哲）會被收押」，雖然柯文哲企圖用小草發動、再用柔情攻勢請妻子陳佩琪到北檢哭，這都沒有用。

鍾小平認為，這次真的罪證確鑿，因為金流被抓到太明顯了，更直指柯文哲愧對台北市民，兩三百億就送給沈慶京，違法送給京華城容積，「我們希望他（柯文哲）一定要坐牢，可是我不需要他坐到死。」

鍾小平勸柯文哲採「認罪協商」，繳出犯罪所得，再跟台北市民深深道歉，「這個是阿北跟民眾黨最後的路，可是看起來他看起來要負隅頑抗，要幹到底，這一判起來判二、三十年，這個是不得的會關到死。」

鍾小平提到，因此認罪協商、道歉、繳出犯罪所得，先讓柯文哲關幾年可以出來，然後得到教訓，作為以後台北市長、任何人選市長引以為戒，這才是上策，千萬不要企圖用政治、用黨的力量，來恐嚇檢調跟國家機器、法律對抗，「我認為這個是非常非常不智的，會有最壞的結果。」 

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