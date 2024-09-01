小草群聚北檢聲援柯文哲　警籲理性和平、若脫序依法究辦

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民眾黨支持者今（1）日仍持續聚集在台北地檢署門口，聲援黨主席柯文哲。北市中正一分局指出，由於陳抗地點屬集會遊行法第6條所列之禁制區範圍，無法依規定申請集會；警方尊重群眾表達言論之自由，原則採柔性處理，但如有脫序行為，還是會依法究辦，提醒民眾理性行動。北市中正一分局分局長張嘉煌指出，針對北檢門口民眾聚集活動，警方依據「偶發性及緊急性集會遊行處理原則」及「公民與政治權利國際公約」之精神，尊重言論自由。為維護北檢及法院機關安全，避免影響案件偵審過程，張嘉煌強調，分局已調派必要警力現場執行機關安全維護；另經請示北檢檢察官，為免引發抗爭，原則採柔性處理，如有脫序行為則依法究辦。中正一分局重申，依集會遊行法第26條規定，警方公平合理考量人民集會權利與其他法益之均衡維護，已針對活動主持人李逸明實施2次書面勸導；但李男今天持續動員，因此分局長今天上午10時5分也進行第一次舉牌警告。呼籲現場群眾應保持和平理性，警方將視相關狀況機動調整部署並採取必要之措施。