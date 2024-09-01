才傳黑人機場對老婆不耐煩！范瑋琪私下素顏狀態曝光　粉絲傻眼了

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▲范瑋琪（左）和陳建州（右）是演藝圈中的模範夫妻。（圖／翻攝自網路）

▲有網友在大阪機場偶遇范瑋琪、陳建州。（圖／小紅書）

▲陳建州專心在幫范瑋琪弄身上的連帽外套，已經年近半百的范瑋琪儘管是素顏狀態，看起來仍容光煥發。（圖／翻攝自微博）

范瑋琪（范范）和陳建州（黑人）是演藝圈中的模範夫妻，育有雙胞胎兒子飛飛、翔翔，然而兩人近年來頻頻捲入爭議中，行事風格轉為低調，日前卻有網友在大阪關西機場看到兩人疑似不合，陳建州對范瑋琪態度不耐煩，引發熱烈討論，如今又有網友補抓下范瑋琪私下素顏的模樣，隨著照片瘋傳再度掀起熱議。先前有網友在社群平台小紅書爆料，在大阪機場巧遇范瑋琪和陳建州，夫妻倆並沒有特別遮掩，雙胞胎兒子也在一旁，看起來十分顯眼，他們也很做自己，當時范瑋琪手上拿著一家人的美國護照，戳了戳陳建州，想要和對方說些什麼，但陳建州卻頭也不抬，專心用手機在忙碌，只簡單說了一句「等一下」，夫妻倆的互動讓網友忍不住表示，「黑人是不想理范瑋琪嗎」、「黑人看起來很不耐煩。」對此，陳建州也在社群平台上曬出全家日本遊的合照，並在文中表示，「暑假結束前帶著一家人去大阪旅行，還好在颱風來臨之前有玩到該玩的行程！」其中更有老婆范瑋琪的美照，直接用行動破除謠言，范瑋琪也上傳自己在日本拍的獨照，模樣看起來十分愜意，出遊的心情似乎沒有受到外界影響。然而又有網友補捉到一家人在日本的身影，只見他們跟著其他民眾在樂園中排隊，和機場的毫無遮掩不同，夫妻倆都戴上墨鏡，陳建州專心在幫范瑋琪弄身上的連帽外套，已經年近半百的范瑋琪儘管是素顏狀態，看起來仍容光煥發，狀態好到不行，讓網友忍不住直呼，「素顏很牛了」、「這狀態絕了。」