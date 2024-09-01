柯文哲被收押！泰媒製作影片解析　東南亞關注京華城案

柯文哲被收押一事震驚國際，東南亞各國也相當關注，泰國《曼谷郵報》更曝光全案的講解影片，而《民族報》則撰寫專題，以「前台北市長柯文哲被收押」為斗大標題，講述全案的來龍去脈。
綜合泰國媒體報導，2014年至2022年擔任市長、今年1月份總統選舉中排名第三的柯文哲在調查人員於8月30日突擊搜查他的住所和黨政辦公室，並對他進行了數小時訊問後被捕。
柯否認在此案中存在不當行為，該案涉及他擔任市長期間批准的房地產項目，他於8月30日告訴記者，「我知道我沒有問題」。泰國媒體更分析，台灣民眾普遍認為柯文哲會參選2028年的總統大選，而這次被收押的狀況有可能會影政局，因為此醜聞已使民眾黨和柯文哲的民意支持度都大幅地下降。
泰國媒體介紹，民眾黨在台灣的113個議會席次中只有8名議員，但由於執政的民進黨和最大的在野黨國民黨均不佔多數，因此民眾黨決定議案的份量非常大。民眾黨和國民黨於2024年聯手推動改革，賦予議會更大的監督權，此舉引發了大規模抗議。
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柯否認在此案中存在不當行為，該案涉及他擔任市長期間批准的房地產項目，他於8月30日告訴記者，「我知道我沒有問題」。泰國媒體更分析，台灣民眾普遍認為柯文哲會參選2028年的總統大選，而這次被收押的狀況有可能會影政局，因為此醜聞已使民眾黨和柯文哲的民意支持度都大幅地下降。
泰國媒體介紹，民眾黨在台灣的113個議會席次中只有8名議員，但由於執政的民進黨和最大的在野黨國民黨均不佔多數，因此民眾黨決定議案的份量非常大。民眾黨和國民黨於2024年聯手推動改革，賦予議會更大的監督權，此舉引發了大規模抗議。