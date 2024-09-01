黃瀞瑩、黃國昌現身！他批檢調「違反偵查不公開」：要基本的公道

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▲黃國昌現身北檢，臉上滿是斗大的汗珠。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.01）

▲黃瀞瑩現身北檢希望檢調可以講清楚說明白。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.01）

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案風波，8月31日複訊後遭到檢方聲押禁見，不少支持者對此感到不滿，在北檢門外集結、聲援，稍早轄區警方首度警告集結行為已違法。不過，大批支持民眾仍未離開，稍早學姊黃瀞瑩、立委黃國昌、張啟楷等人皆到場聲援柯文哲。據了解，台北市警局在早上10時5分，在北檢門外第一次舉牌警告，下午召開羈押庭時預計人潮會達到高峰，為了避免衝突，警方今天將部署330名警力投入維安。民眾黨支持者「小草」今天一早就聚集在北檢門外，且人數越來越多，並高聲呼喊「司法是賴清德的狗、媒體是賴清德的狗」；「操控台灣 綠色恐怖」；「放假消息誣賴700萬」；「相信清白、柯P加油」等語。黃國昌今早也再度出現在北檢，由於天氣炎熱，臉上滿是斗大的汗珠，他也表示，「我們大家的心情都一樣，我們今天聚集在這邊，我們的要求其實很卑微，就如同大家手上舉的牌子一樣，程序要正義司法要公平，一直記得柯主席說過，台灣的司法應該要讓人民可以信任，這句話寓意深遠，今天早上也在中央黨部召開了記者會，針對昨天檢調透過不明管道，違反偵查不公開，透過媒體惡意帶風向，提出最嚴厲的譴責，也在整個偵辦的過程當中，拿著A案問B案再問C案。」黃國昌也說，今天大家一起聚集在這邊，要的非常簡單，就是一個基本的公平跟公道，相信堅持司法程序的正義，是每一個公民在捍衛台灣的民主自由，以及我們每一個人基本人權的時候，必須要共同捍衛的底線。學姊黃瀞瑩則受訪表示，希望檢調可以講清楚說明白，並且交代「為何有媒體會以獨家放消息的方式，來用輿論帶風向」。張啟楷則狠酸「今天是記者節，卻媒體卻放假消息，帶風向」，眾人皆現身力挺柯文哲。