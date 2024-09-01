柯文哲妻遭爆數百萬分存ATM！銀行規定看這　多家單日自存無上限

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民眾黨主席柯文哲身陷風暴，遭檢調大動作搜索約談，目前聲押禁見，不過，柯文哲妻子陳佩琪也遭爆數百萬分批存ATM，而柯文哲則稱不知情。至於ATM能否接受大筆存款，有無上限規定?就目前各銀行ATM存款使用規定來看，若是跨行存款都有上限規定，單日3萬元；若是自行存款，即使用該銀行ATM存入該行帳戶，確實有些銀行是沒有單日及單筆金額上限，有的則是有單筆限制，有的單筆只能存入100至200張，有的則是單筆只能存入最高5萬至10萬元。目前多數銀行ATM都有存款功能，但不是每一種機型都有此功能，要有標示可存錢、有存鈔票的點鈔入口才行，而且多數銀行的ATM，只要是到存款銀行並使用此銀行的金融卡，存款通常是沒有上限的，但是依照銀行、機器不同，會有單次存入的張數與金額限制。若是利用ATM要存款到非ATM銀行的帳戶，單日最多就是3萬元，主要為強化洗錢防制，要求各家銀行設定上限，避免遭到不肖人士利用，而且跨行存款都會收取15元的手續費，本行帳戶則是無需手續費。不過，若是ATM自行存款，也就是使用的ATM與所持金融卡存入的帳戶都是同一家銀行，據了解，包括玉山、台新、永豐、上海、星展、土地、三信、陽信等銀行都沒有單日及單筆上限規定。此外，有些銀行ATM自存款也無單日上限規定，但有單筆限制，像是凱基銀行、彰化銀行、新光銀行、安泰銀行、華南銀行ATM自行存款的單筆鈔券上限是100張，台灣銀行、聯邦銀行則要根據照機型不同單筆上限落在50張至100張；中信銀行則單筆上限150張，台北富邦銀行、渣打銀行、京城銀行單筆鈔券上限為200張。至於滙豐銀行、第一銀行及合庫銀行則ATM自行存款沒單日上限，可是有單筆金額限制，滙豐銀一次只能存入5萬元，而第一銀行、合作金庫銀單筆上限是10萬元。