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白襪9連敗！追平隊史106敗最爛紀錄　恐再創大聯盟百年單季最多敗

記者路皓惟/綜合報導

▲芝加哥白襪隊以3：5不敵大都會，慘吞9連敗，本季戰績降至31勝106敗，追平1972年隊史最差紀錄，恐刷新大聯盟百年來單季最多敗場紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥白襪隊以3：5不敵大都會，慘吞9連敗，本季戰績降至31勝106敗，追平1972年隊史最差紀錄，恐刷新大聯盟百年來單季最多敗場紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
美國職棒大聯盟芝加哥白襪隊今（1）日以3：5不敵紐約大都會隊，慘吞9連敗，本季戰績降至31勝106敗，淨勝場達負75場，追平1972年隊史單季最多敗紀錄。在距離球季結束還有25場比賽的情況下，白襪隊很有可能刷新大聯盟逾百年單季最多敗場紀錄。

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連兩年吞百敗！白襪恐創百年最慘紀錄

白襪隊本季持續低迷，勝率僅為.226。自上賽季以來，白襪隊連續兩年敗場數破百，寫下大聯盟極為罕見的恥辱成績，也讓球迷感到十分失望。目前白襪隊在美聯中區與第4名的底特律老虎隊相差38場勝差，在美聯外卡更是落後多達43場，白襪隊早早失去季後賽機會，也已確定分區墊底。

在大聯盟歷史上，1899年克里夫蘭蜘蛛隊曾創下20勝134敗史上最爛戰績，而在1901年以後，單季最多敗是1962年紐約大都會隊的40勝120敗。

若白襪隊本季要避免刷新單季120敗不名譽紀錄，在接下來剩餘25場例行賽必須取得12勝13敗的成績。考慮到白襪目前勝率僅2成26，這恐怕是一個艱難的挑戰，極有可能刷新自1900年以來的大聯盟單季最多敗場紀錄。

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