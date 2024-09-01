又有中國遊客出腳踢奈良鹿！日本民眾怒嗆「滾回去」　對峙影片曝

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日本奈良先前傳出當地的奈良鹿遭到中國遊客毆打或是餵食「大便仙貝」等攻擊事件，引發日本民眾的怒火。儘管後續警察增員巡邏，相似事件仍層出不窮，近來又傳出，有中國遊客攻擊奈良鹿，一旁有日本民眾氣得上前制止，並與中國遊客爆發衝突。一名日本網友「へずまりゅう原田将大（山口県代表）」近來在社群平台X（舊稱推特）上PO出了一段影片，其中顯示有名中國男子用腳去蹬著奈良鹿的前腳並晃動了幾下，而へずまりゅう在一旁看到這個光景，便開始拍攝，並大聲向該名中國男子理論。該名中國男子隨即收腳，並舉起手來頻頻道歉，旁邊有人問男子「幹嘛去踢牠」，也只笑笑的回應稱「只是跟牠鬧著玩」，好像認為出腳弄鹿的行為沒有什麼大不了的。一旁可能是與中國男子同行的女性，看見へずまりゅう勃然大怒地質問中國男子，便用日文詢問「怎麼了？」，後續見へずまりゅう怒罵不停，就表示「要找警察來」，但反被へずまりゅう怒嗆「找警察來這傢伙就會被抓」，在得知中國男子騷擾鹿之後，撇撇嘴衝著へずまりゅう大喊「你這樣很可怕」、「吵死了」，一行人就趕緊在へずまりゅう離開。へずまりゅう將這段影片分享到X之後，表示「看到有中國人像踢足球一樣出腳踢鹿，我就立刻開始拍攝。這些傢伙不斷找藉口，那個女的還裝成一副受害者的樣子生氣，所以我把他們趕出了奈良公園。他們來日本到底是幹什麼的？」，「她還很囂張地說要報警，我很確信警察來只會把出腳踢鹿的人抓走。我什麼壞事都沒做，倒不如說我是代替警察跟國家在這裡巡邏，還以為最近已經沒有人會欺負鹿了，但很遺憾這樣的人還是存在。」へずまりゅう更直呼「虐待動物的人我絕不原諒。請大家幫忙轉發和擴散。」傳說神明武甕槌命騎着白鹿到奈良春日大社所在地，因此奈良鹿為被尊為「神明的使者」，如今更做為「天然紀念物」受到重視和保護。而奈良鹿並非被飼養的動物，屬於「無主物」，但傷害或獵捕鹿的行為均可能會因違反「文化財保護法」而遭到問罪。在2021年時，就有一名20多歲日本男性因為對奈良鹿施暴，用斧頭擊中奈良鹿的頭致其死亡，因而違反文化財保護法。該男子表示，因為鹿撞到了他的車子，一氣之下才會做出暴行。