影／黃國昌烈日下激勵小草　疾呼只有卑微要求、還柯文哲公道

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▲民眾黨多位黨公職到北檢聲援柯文哲，陪伴小草喊口號。（圖／記者葉政勳攝，2024.09.01）

民眾黨主席柯文哲遭聲請羈押，支持者「小草」們今（1）日聚集北檢外，民眾黨立委黃國昌、張啓楷等黨公職，近午也趕到現場聲援，陪伴小草曬太陽。黃國昌強調，大家聚集在這邊只有一個卑微的要求，就是希望台灣的司法要公平，「還給柯主席一個最基本的公道和公平」。黃國昌在烈日曝曬下滿頭大汗，不過他仍對前來支持柯文哲的小草們喊話，強調台灣的司法應該讓人民可以信任。他並向現場群眾說明今早記者會內容，再次批評北檢配合特定媒體惡意帶風向，鞏固小草對柯文哲的信心。黃國昌指出，司法程序正義是台灣民主自由、基本人權必須捍衛地底線，「希望在整個司法的程序上面，能夠給柯主席一個最基本的公道和公平。」他表示，今天黨公職都會在北檢門口陪伴大家。張啓楷也對現場支持者強調，黨中央緊急應變小組24小時不斷電，柯文哲的案子已經引發全球關注，「全世界都在看」台灣是不是法治國家。他並喊話要發動修法，讓檢察官也不能夠夜間偵訊。