五大米其林推薦越南餐廳！南北越家常越菜超吸睛　菜單價格曝　

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲位於河內的Tam Vi，裝潢有濃濃的越南風情。（圖／翻攝自官網）

▲Vi An餐廳設計融合越南風情與現代概念。（圖／翻攝自官網）

▲Xoi Com連續兩年榮獲米其林推薦，餐廳有濃濃的眷村氛圍。（圖／翻攝自官網）

▲Nha Tu餐廳被譽為胡志明市的綠洲。（圖／翻攝自官網）

▲Cuc Gach Quan已連續兩年入選米其林推薦餐廳，以經濟實惠的價格供應越南美食。（圖／翻攝自官網）

五家米其林推薦餐廳在年的名單中脫穎而出，這五家餐廳位於河內和胡志明市，以美味的佳餚、舒適的環境以及越南風情滿滿的氛圍，獲得米其林餐盤推薦，其中有三家位於越南北部，而另外兩家則在越南的南部。第一家位於河內的Tam Vi，在米其林登陸越南的這兩年，始終保有一席之地。餐廳位於 Yen The Street 的一棟兩層樓房屋內，設有約20張桌子，可同時容納約100名顧客。餐廳的裝潢體現了傳統的越南家居風格，配有古董家具和竹筷架，該餐廳的庭院綠樹成蔭，在大院中乘涼非常涼爽。菜單有100多種菜餚，其中包括紅燒魚、煎蛋、炸豆腐等顧客最愛的菜餚。一頓4至5道菜的平均費用為每人VND250,000至VND300,000（10至12美元，約新台幣300元至400元）。Vi An位於Hoang Cau街145號，並入選 2024 年米其林精選餐廳名單。該餐廳將越南傳統價值觀與現代設計相結合，配有木製家具和綠色植物，營造出寧靜的氛圍。菜單包括單點和套餐，受歡迎的菜餚包括雞蛋蘸醬煮白菜、鵪鶉蛋燉豬肉和炸春捲。每道菜的價格為15,000越南盾起（約新台幣20元），套餐每人20萬越南盾起（約新台幣250元）。餐廳提供私人包廂、公共空間和停車場，並附有免費甜點。第三家米其林推薦的餐廳同樣位於河內的棟多郡，這家餐廳帶有復古氣息，位於浪哈街36號的公寓內，保留了大部分原有建築的風格。餐廳的餐具包括手工製作的碗和盤子，均來自傳統工藝村。該餐廳的甜點盤採用灰釉製成，這是一種源自11世紀的越南陶器釉料，如今已變得稀有。該餐廳的菜單每天更換，不重複使用剩菜以確保新鮮。菜餚隨季節變化，夏季以酸味為主，冬季則以辛辣、溫暖的菜餚為主。餐廳每天提供約15種菜餚，其中6種菜餚每天輪換，其餘9種菜餚保持固定或季節性，這些菜餚由多達45種不同的食材製成。Xoi Com連續兩年榮獲米其林推薦，菜餚小份供應，平均每人一頓花費20萬越南盾（約新台幣250元）。位於胡志明市的Nha Tu餐廳，位於Vo Van Tan 街129之4號，於2024年首度入選米其林推薦，被米其林形容為胡志明市的「綠洲」，因為餐廳綠意盎然，充滿鄉村氣息。而餐廳菜色則源自於老闆旅行時，發現的創新料理，該餐廳的服務態度也十分讓人滿意。必嘗菜餚包括肉末蒸螺、蚵仔煎或榨菜炒豬腸。另一個深受人們喜愛的是蠔油火鍋和酸艾葉雞肉火鍋。每道菜價格約為15,000至120,000越南盾（約新台幣20元至150元），每份火鍋價格約為 320,000至350,000 越南盾（約新台幣400元至500元）。Cuc Gach Quan位於Dang Tat街10號，已連續兩年入選米其林推薦餐廳，以經濟實惠的價格供應越南美食，並且囊括北越、中越和南越的特色菜餚，還有花園提供遊客停留和休憩，是當地相當知名的餐廳。Cuc Gach Quan曾接待許多政要和名人，包括美國前總統巴拉克·歐巴馬和他的妻子，以及演員安潔莉納・裘莉和布萊德．彼特。菜單非常多樣，受歡迎的菜餚包括鹹魚炒飯、大蒜炒蔬菜和蝦仁葫蘆湯。餐廳的擺盤很質樸，使用了越南家庭熟悉的黏土碗、香蕉葉包裹、土鍋和傳統米架，Cuc Gach Quan強調它們避免使用任何塑膠器具。每頓的平均價格比同類餐廳高，每人約30萬至35萬越南盾不等（約新台幣400元至500元）。