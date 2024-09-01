國賓與京華城不同　高市府重申：該案還未經都市設計審議

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針對京華城案扯出高雄國賓飯店危老重建案容積率1142％，高雄市政府今(1)日再次澄清，該案是國賓飯店依法提出申請，市府在受理後，除了依照危老重建改建條例核定容積之外，尚須經過都市設計審議，交通影響評估，以及環境影響評估等法定程序，市府也會層層把關，不怕檢驗。在此，也要呼籲外界，不要刻意用錯誤的訊息，誤讀、惡意的扭曲。立委許智傑也痛批，「商五比商三」，兩案屬性不同，本就適用不同的法規容積率；還把中央的危老條例，拿來跟自創「獎勵容積率」高達20%的商三京華城案相比，根本是胡亂類比，無法轉移柯文哲京華城案的疑點，反而更凸顯京華城案「自創獎勵」的後門未依法行政。前台北市長柯文哲捲入京華城案中，因台北市政府給京華城的「獎勵容積率」20％以及「移轉容積率」30％，總體容積高達840％，陷入「不法圖利商人」疑慮高雄國賓「容積率1142％」一事，部分人士針對國賓飯店重建是否超額獎勵容積提出質疑。高市府都發局副局長郭進宗強調，該案並沒有申請容積移轉或增額容積，也沒有額外獨創任何的容積獎勵項目，國賓飯店的都市計劃土地使用分區是第五種商業區，自民國82年，高雄市實施容積率管制實施時，即訂定法定容積為百分之840，再加上111年7月18日，依法取得的危老重建獎勵36%，實設容積才來到百分之1142.4。許智傑也說，有心人士故意混淆視聽，抹黑高雄國賓飯店危老重建案，拿來跟檢廉偵辦中的京華城案類比。高市府團隊第一時間就清楚回應，並強調該案依法取得危老重建容積獎勵36%，而且未來還須經都市設計審議、交通影響評估及環評等程序，市府絕對「依法合規」。