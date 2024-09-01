Apple iPhone 16要來了！外媒盤點7款最佳iPhone　2007年排第一

蘋果即將在台灣時間9月10日凌晨1點發表iPhone 16，然而每次的發表會，Apple都會認為是最棒的iPhone，外媒Macworld盤點了目前7款最佳iPhone，其中2007年的首款iPhone開創並改變了整個世界使用手機的習慣，被認為是第一名，經典設計的iPhone 4和配置首款動態島設計的iPhone 14 Pro都入列榜單內。身為果粉的你，內心應該也有最喜歡的iPhone吧！
🟡第一名：初代 iPhone (2007)
初代 iPhone 無疑是最具代表性的產品，儘管在當時iPhone 絕非最穩定的選擇，甚至被唱衰「註定失敗」，因為並不符合當時消費者的習慣，但賈伯斯依舊勇敢地推向市場，徹底打破專家的預測，還為今天的智慧型手機時代奠定了堅實的基礎，成為 Apple 最具代表性的產品之一。
🟡第二名：iPhone 4 (2010)
儘管iPhone 4「天線門」事件一度引發爭議，但依然為蘋果創下了一個新的里程碑，徹底改變了智慧型手機的設計和性能，改變弧形設計，採用不銹鋼和玻璃打造的方正外觀，這次外型的改變，其基本輪廓一直延續至 2014 年的 iPhone 6，第一款引入 FaceTime 和前置鏡頭的 iPhone，讓視訊通話成為現實，同時也讓自拍變得更加方便。
🟡第三名：iPhone 14 Pro／14 Pro Max (2022)
iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max是首批擺脫了瀏海螢幕，動態島螢幕將有用的軟體功能巧妙整合到動態螢幕上，這已經成為 iOS 的核心元素，此外，iPhone 14 Pro 系列也是首款支援常亮顯示技術的機型，並首次搭載4800萬畫素鏡頭，大幅提升了手機攝影的效果，讓拍攝體驗更加出色。
🟡第四名：iPhone X（2017）
iPhone X是另一個令人難忘的產品，被稱為「One More Thing」是蘋果iPhone 6 以來的首次重大設計革新。在 iPhone X 中，Apple 推出了 Face ID，為前置鏡頭提供了人像模式。
🟡第五名：iPhone 12（2020）
發表iPhone 12 時，距離iPhone X 發布已經過去三年，以蘋果3年一大改版的潛規則之下，iPhone 12回歸垂直的側邊設計，向經典的 iPhone 4 致敬；首次在非 Pro 機型中引入 OLED 顯示器；支援 5G 網路；搭載強大的處理器；以及一系列相機增強功能。此外，iPhone 12 的藍色機身更是蘋果有史以來最出色的顏色之一。
🟡第六名：iPhone 6／6 Plus (2014)
在 iPhone 5s 發布一年後，蘋果知道是時候打破常規，迎來一些全新的變化了。之前的設計已經顯得陳舊，蘋果需要為市場帶來耳目一新的產品。iPhone 6 的登場不僅是蘋果當時最薄的智慧型手機，還是首款為消費者提供兩種尺寸選擇的機型。蘋果捨棄了傳統的 4 吋螢幕，轉而推出 4.7 吋和 5.5 吋兩種版本。iPhone 6 吸引了超過 2.2 億用戶，成為至今為止最暢銷的智慧型手機。它的設計語言也延續至今，並在 iPhone SE 2 等後續機型中得以保留。
🟡第七名：iPhone 5s（2013）
iPhone 5s 是首款配備 64 位元架構晶片的主流智慧型手機。當時，許多人認為 A7 晶片組對於一般的電話功能來說過於強大。然而，這一技術突破推動了整個行業的進步，甚至促使 Android 手機製造商紛紛跟進，iPhone 5s 也是首批Touch ID解鎖。
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初代 iPhone 無疑是最具代表性的產品，儘管在當時iPhone 絕非最穩定的選擇，甚至被唱衰「註定失敗」，因為並不符合當時消費者的習慣，但賈伯斯依舊勇敢地推向市場，徹底打破專家的預測，還為今天的智慧型手機時代奠定了堅實的基礎，成為 Apple 最具代表性的產品之一。
🟡第二名：iPhone 4 (2010)
儘管iPhone 4「天線門」事件一度引發爭議，但依然為蘋果創下了一個新的里程碑，徹底改變了智慧型手機的設計和性能，改變弧形設計，採用不銹鋼和玻璃打造的方正外觀，這次外型的改變，其基本輪廓一直延續至 2014 年的 iPhone 6，第一款引入 FaceTime 和前置鏡頭的 iPhone，讓視訊通話成為現實，同時也讓自拍變得更加方便。
🟡第三名：iPhone 14 Pro／14 Pro Max (2022)
iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max是首批擺脫了瀏海螢幕，動態島螢幕將有用的軟體功能巧妙整合到動態螢幕上，這已經成為 iOS 的核心元素，此外，iPhone 14 Pro 系列也是首款支援常亮顯示技術的機型，並首次搭載4800萬畫素鏡頭，大幅提升了手機攝影的效果，讓拍攝體驗更加出色。
🟡第四名：iPhone X（2017）
iPhone X是另一個令人難忘的產品，被稱為「One More Thing」是蘋果iPhone 6 以來的首次重大設計革新。在 iPhone X 中，Apple 推出了 Face ID，為前置鏡頭提供了人像模式。
🟡第五名：iPhone 12（2020）
發表iPhone 12 時，距離iPhone X 發布已經過去三年，以蘋果3年一大改版的潛規則之下，iPhone 12回歸垂直的側邊設計，向經典的 iPhone 4 致敬；首次在非 Pro 機型中引入 OLED 顯示器；支援 5G 網路；搭載強大的處理器；以及一系列相機增強功能。此外，iPhone 12 的藍色機身更是蘋果有史以來最出色的顏色之一。
🟡第六名：iPhone 6／6 Plus (2014)
在 iPhone 5s 發布一年後，蘋果知道是時候打破常規，迎來一些全新的變化了。之前的設計已經顯得陳舊，蘋果需要為市場帶來耳目一新的產品。iPhone 6 的登場不僅是蘋果當時最薄的智慧型手機，還是首款為消費者提供兩種尺寸選擇的機型。蘋果捨棄了傳統的 4 吋螢幕，轉而推出 4.7 吋和 5.5 吋兩種版本。iPhone 6 吸引了超過 2.2 億用戶，成為至今為止最暢銷的智慧型手機。它的設計語言也延續至今，並在 iPhone SE 2 等後續機型中得以保留。
🟡第七名：iPhone 5s（2013）
iPhone 5s 是首款配備 64 位元架構晶片的主流智慧型手機。當時，許多人認為 A7 晶片組對於一般的電話功能來說過於強大。然而，這一技術突破推動了整個行業的進步，甚至促使 Android 手機製造商紛紛跟進，iPhone 5s 也是首批Touch ID解鎖。