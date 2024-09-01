中市民聯合婚禮限額100對　報名2天秒殺創紀錄

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台中市民暨公教人員聯合婚禮將於11月10日在北屯區一德洋樓及一德公園盛大舉行，限額100對在8月30日開放線上報名，不到兩天即額滿，創下歷史紀錄。台中市政府民政局長吳世瑋表示，台中市聯合婚禮每年結合在地文化觀光推動，搭配各種主題情境打造專屬婚禮派對，台中市長盧秀燕更是年年出席證婚從未缺席，成為準新人關注焦點。吳世瑋指出，台中市聯合婚禮年年推陳出新辦出好口碑，109年安排總價破億元的25部瑪莎拉蒂跑車作為99對新人進場禮車，讓新人擁有霸氣十足的豪華排場；110年則在熱門婚攝景點「大肚磺溪書院」舉行，搭配白馬花轎，讓新人體驗古式婚禮；111年在后里馬場花舞館舉行，打造專屬新人的浪漫馬車婚禮。去年則在豐原葫蘆墩公園舉行，並邀請鼓鼓呂思緯擔任聯合婚禮幸福大使獻唱婚禮祝福曲，帶給新人最夢幻浪漫的戶外婚禮派對，開放報名一週即秒殺。吳世瑋提到，今年恰逢一德洋樓興建滿百年，市府特別打造獨一無二的復古主題戶外婚禮派對，並號召百對新人參加，意喻「情定一德、百年好合」別具紀念性，開放報名首日半小時內，即有80多對新人完成報名，截至昨晚全數額滿，感謝準新人的熱烈支持。民政局說，報名完成後，活動小組將審核報名資格，符合資格者將於報名後14個工作天內以Email通知報名編號；如欲確認報名情形或有相關問題亦可洽民政局宗教禮俗科。