富邦啦啦隊女神自爆跳到一半「屎在滾」　無奈大嘆：好煎熬

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▲Kesha發文坦言自己跳到第二局上半就驚覺肚子不對勁，忍到第三局上半身體卻越來越不舒服，到了第三局下半差點hold不住，直呼：「好煎熬」。（圖／Kesha Threads）

▲「啦啦隊女神」林襄先前自爆因工作壓力大愛憋尿，已是「泌尿科常客」。（圖／林襄IG）

▲慈妹近日在節目中分享，有次上完廁所發現全是血尿，就醫後發現情況已經很嚴重。（圖／慈妹臉書）

富邦悍將昨（31）日於新莊主場與中信兄弟展開「金控大戰」，現場湧入上萬名球迷觀賽，相當熱鬧。然而富邦啦啦隊fubon angels成員Kesha（凱莎）竟在社群平台透露自己跳到一半「屎在滾」，荒謬過程令粉絲哭笑不得。Kesha在Threads發文爆料糗事：「二上開始屎在滾，三上覺得真的不對勁，三下一個全壘打很興奮差點hold不住。」原來她跳到第二局上半就驚覺肚子不舒服，忍到第三局上半身體卻越來越不對勁，怎料來到第三局下半，看見自家球員蔡佳諺一發2分全壘打，讓Kesha興奮到差點「hold不住」。Kesha不禁感嘆：「上班有時候很煎熬，每次聽到蛋堡的屎王都覺得根本我的歌。」最後她也幽默自嘲：「我hold住了！給自己一個榮譽大拇指。」貼文曝光後瞬間引發討論：「只有滾過的才懂你的感受」、「形容得好生動」、「在滾有時候真的憋不住」，也有粉絲擔心寫下：「凱莎保重」、「身體不適不用勉強」。事實上「樂天桃猿啦啦隊」女神林襄過去就曾透露由於工作緣故經常憋尿，結果導致尿道發炎，出現血尿的情況。富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹近期也在節目上坦言有次上廁所時，發現馬桶竟然都是紅的，就醫後才發現自己尿道炎的情況已經非常嚴重。看似光鮮亮麗的成員們卻常忍尿導致「工傷」，也道出啦啦隊的辛苦之處。