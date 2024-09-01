富邦啦啦隊女神自爆跳到一半「屎在滾」　無奈大嘆：好煎熬

富邦悍將昨（31）日於新莊主場與中信兄弟展開「金控大戰」，現場湧入上萬名球迷觀賽，相當熱鬧。然而富邦啦啦隊fubon angels成員Kesha（凱莎）竟在社群平台透露自己跳到一半「屎在滾」，荒謬過程令粉絲哭笑不得。
跳到一半屎在滾 凱莎hold不住：好煎熬
Kesha在Threads發文爆料糗事：「二上開始屎在滾，三上覺得真的不對勁，三下一個全壘打很興奮差點hold不住。」原來她跳到第二局上半就驚覺肚子不舒服，忍到第三局上半身體卻越來越不對勁，怎料來到第三局下半，看見自家球員蔡佳諺一發2分全壘打，讓Kesha興奮到差點「hold不住」。
Kesha不禁感嘆：「上班有時候很煎熬，每次聽到蛋堡的屎王都覺得根本我的歌。」最後她也幽默自嘲：「我hold住了！給自己一個榮譽大拇指。」貼文曝光後瞬間引發討論：「只有滾過的才懂你的感受」、「形容得好生動」、「在滾有時候真的憋不住」，也有粉絲擔心寫下：「凱莎保重」、「身體不適不用勉強」。
啦啦隊成員常忍尿 林襄、慈妹憋成尿道炎！
事實上「樂天桃猿啦啦隊」女神林襄過去就曾透露由於工作緣故經常憋尿，結果導致尿道發炎，出現血尿的情況。富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹近期也在節目上坦言有次上廁所時，發現馬桶竟然都是紅的，就醫後才發現自己尿道炎的情況已經非常嚴重。看似光鮮亮麗的成員們卻常忍尿導致「工傷」，也道出啦啦隊的辛苦之處。
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Kesha在Threads發文爆料糗事：「二上開始屎在滾，三上覺得真的不對勁，三下一個全壘打很興奮差點hold不住。」原來她跳到第二局上半就驚覺肚子不舒服，忍到第三局上半身體卻越來越不對勁，怎料來到第三局下半，看見自家球員蔡佳諺一發2分全壘打，讓Kesha興奮到差點「hold不住」。
Kesha不禁感嘆：「上班有時候很煎熬，每次聽到蛋堡的屎王都覺得根本我的歌。」最後她也幽默自嘲：「我hold住了！給自己一個榮譽大拇指。」貼文曝光後瞬間引發討論：「只有滾過的才懂你的感受」、「形容得好生動」、「在滾有時候真的憋不住」，也有粉絲擔心寫下：「凱莎保重」、「身體不適不用勉強」。
啦啦隊成員常忍尿 林襄、慈妹憋成尿道炎！
事實上「樂天桃猿啦啦隊」女神林襄過去就曾透露由於工作緣故經常憋尿，結果導致尿道發炎，出現血尿的情況。富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹近期也在節目上坦言有次上廁所時，發現馬桶竟然都是紅的，就醫後才發現自己尿道炎的情況已經非常嚴重。看似光鮮亮麗的成員們卻常忍尿導致「工傷」，也道出啦啦隊的辛苦之處。