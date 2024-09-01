分手Lulu 5年後同台！舊愛私下互動曝光　阿達不怕尷尬：默契還在

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《夜市王》公布主持班底，阿達ADA（左起）、Lulu黃路梓茵、美麗本人。（圖／緯來電視提供）

▲《夜市王》三位主持人默契十足，現場笑聲不斷。（圖／緯來電視提供）

大型實境美食競賽原創節目《夜市王》將在年底推出，節目由榮獲兩次金鐘獎最佳綜藝主持人Lulu黃路梓茵、阿達ADA以及美麗本人主持，Lulu和阿達過去有段舊情，如今分手5年後再合體，他們也坦露真實心聲，阿達直言同台不會尷尬，和Lulu的默契依舊，兩人私下的真實互動也曝光了。節目由Lulu、阿達以及美麗本人攜手主持，雖然三人私下彼此不陌生，卻是首次一起合作！問起三人合作的感想，Lulu先開玩笑說，「很棒、很安心的感覺，而且最好的事情就是很顯瘦，不用忙著減肥。」被問到默契指數如何，Lulu黃路梓茵笑說其實都不用重新培養，還自嘲說，「尤其其中一位更熟了。」至於培養默契的訣竅，Lulu透露說只要主持搭檔一講完，她都不忘稱讚「剛剛很好」鼓勵加油，一次就會比一次好。美麗本人和阿達曾一起主持過《大嘻哈時代2》，兩人的主持默契自然不在話下，倒是和Lulu是第一次搭檔，對方的貼心讓他印象深刻，因為攝影棚現場十家攤位同時開火，氣溫相當悶熱，貼心的Lulu不忘拿小風扇往美麗本人頭上吹風散熱，光頭造型美麗本人不改幽默本色：「因為流汗頭髮很容易濕掉，所以要一直吹頭髮！」惹得旁人大笑。有趣的是，節目一開場，美麗本人還大玩綜藝哏，「不如來一首〈舊愛還是最美〉。」讓氣氛嗨到最高點，自嘲自己夾在Lulu和阿達中間，「我應該是今天最亮、最熱的電燈泡了。」阿達坦言和兩人的主持默契依舊在，一個是主持《大嘻哈時代2》的搭檔美麗本人，另外一個Lulu當然還是很有默契，「她可是一個拿過兩座金鐘獎的主持人，靠她的專業，我們節目一定會很有看頭！」被問和Lulu同台主持會尷尬嗎？他坦然說，「不會呀，畢竟以前外景節目就是一起主持，有一些夜市還一起拍過呢。」節目《夜市王》由榮獲金鐘獎多項肯定《大嘻哈時代2》製作團隊班底「我的檔期有限公司」製作，每集動用200個工作人員、360度環景舞台、18機全程拍攝外，還事先進行全台民調票選出北、中、南、東各地民眾心目中前十大夜市，每一集將針對台灣最著名的小吃主題進行PK賽，每累積三集積分後，進行一輪淘汰賽，最終選出總冠軍「夜市王」，獲得百萬獎金。