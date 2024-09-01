中市停公營車格民眾注意了　停車繳費縮短期限

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台中市公有公營停車格停車的民眾注意了！市府交通局表示，台中市自今(1)日起調整停車單繳費期限，規定停車費應於開單次日起14日內繳納，提醒市民收到停車單後，務必準時繳費，避免後續被催繳，還要多支付工本費用，鼓勵多使用線上繳費方便又省時。交通局長葉昭甫表示，民眾在台中市公有公營的停車格停車，收到停車繳費單後，以往是從停車日起30日內須完成繳納，經「台中市公有停車場收費自治條例」修正通過後，新法針對停車單繳費期限規定，停車費應於開單次日起縮短為14日內繳納，宣導期已結束，9月1日起新法上路，市民收到停車單後，請儘速繳納，避免逾期繳納經催繳後所衍生的工本費。葉昭甫說，為讓民眾注意繳交停車費用的期限調整，開立的停車單皆特別加註「9月1日起繳費新制上路」提醒標語，民眾在公有公營停車格停車收到停車繳費單，從9月1日起須在開單次日起14日內完成繳納，交通局也會持續宣導，讓市民逐漸習慣繳費新規定。台中市已進入全面停車智慧化，電子繳費逐漸普及，鼓勵運用多元電子支付繳納管道，不必出門即能完成繳納停車費，符合時代趨勢，兼顧民眾便利性。交通局指出，打造台中成為智慧城市，近年來大力優化與升級停車與繳納停車費帶動生活便利，為擴大多元化的繳納停車費方式，除了至公部門的機關櫃檯繳費、超商臨櫃繳款，還能使用行動支付、全國繳費網、信用卡繳費，另有金融、電信業者約定代扣等多元電子支付方式繳納，繳費管道變多，民眾繳費速度及頻率更高、更快，也成為此次修法縮短停車單繳費期限的契機。交通局提醒，市民可以多利用「台中交通網」APP，除提供路邊車格資訊外，也整合查繳停車費及線上購買月票功能，民眾可利用信用卡、活儲帳戶、行動支付等方式查繳停車費，避免漏繳停車單據。