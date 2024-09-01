典典寶寶2歲就送幼幼班爆哭14天！趙小僑被狂罵「一原因」曝堅持

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉亮佐（左起）、趙小僑夫妻帶女兒典典寶寶，現身桃園市立圖書館，替藝術作品《Forward - 1000針的勇氣》展覽揭開序幕。（圖／記者林奕如攝影）

趙小僑求子路艱辛，終於迎來女兒典典寶寶誕生，她今（1）日和老公劉亮佐，帶著2歲的典典寶寶現身桃園市立圖書館，替藝術作品《Forward - 1000針的勇氣》展覽揭開序幕。典典寶寶滿2歲，她最近送女兒上幼幼班，女兒爆哭14天，她因此被網友狂罵，為何這麼早送幼兒園？夫妻透露「一原因」覺得女兒個性很適合、喜歡交朋友，跟同儕相處進步多。趙小僑和老公劉亮佐一開始就有共識，在女兒2歲時就送幼幼班，典典寶寶一開始上學，意識到媽媽不在便哭出來，接下來幾天上演「十八相送」。趙小僑坦言，自己很理性，過程都沒有哭，只有典典寶寶去幼兒園的第一天中午，老師跟她講狀況，典典寶寶在旁邊沒睡喊：「媽麻。」她覺得很心酸，其他時候還好，她看到女兒哭，忙著安慰或轉移注意力。有許多網友質疑典典寶寶才2歲，可能不需要這麼早上學，趙小僑解釋考量原因，「比照她哥哥（劉子銓），加上她個性滿合適，之後她一歲多有去上親子共學、開發課程，覺得她喜歡交朋友，現在少子化，每天在家跟父母相處，父母是管教，跟同儕相處還是不一樣。」劉亮佐認為每個家長考量的點不一樣，「哥哥也是2歲上幼幼班，學習狀況很好，那時哥哥哭兩個禮拜，她（典典寶寶）是兩個禮拜少一天。」而現在典典寶寶會自己穿鞋子，脱鞋時把鞋子放好，回家後會自己從包包拿東西出來等，這些都是進步。典典寶寶人氣旺，常出現在YT社群平台，不過夫妻倆考慮等她上幼稚園後就要少露面，希望不要影響到她的生活，劉亮佐說：「劉子銓當時要進演藝圈我都不支持了，不希望女兒也踏上這條路。」勇氣媽咪趙小僑與愛上藝廊共同策劃裝置藝術展，結合藝術家眼球先生與送子鳥生殖中心創作藝術作品《Forward - 1000針的勇氣》， 於桃園市立圖書館隆重開展，趙小僑分享，「經歷了超過1000針、四次試管失敗及16週胎停，我終於獲得了此生最珍貴的禮物—典典寶寶。這段艱辛的旅程讓我深刻體會到，有許多爸媽和自己一樣在求子路上付出巨大的勇氣與努力著。」希望藉由這件作品，能夠鼓勵並支持所有在這條路上默默付出的人。