最強孕婦！帕運射箭英國好手Grinham懷胎7月摘銅　成為歷史第一人

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2024巴黎帕運射箭個人複合弓項目，英國好手Jodie Grinham創下歷史，成為首位奪得帕運獎牌的孕婦選手！懷有7個月身孕的Grinham以142：141驚險擊敗英國同胞Phoebe Paterson Pine，跟肚子內的寶寶一起獲得銅牌殊榮。比賽中，東京帕運金牌得主Paterson Pine一度領先，但在最後一輪需要射出10分箭才能鎖定勝利，但她失守僅射出8分箭，讓比賽進入加射環節，Grinham把握住機會，一舉射下銅牌，賽後兩人相擁慶祝。Grinham表示：「我知道必須射出10分箭才能給她施加壓力，有時這種策略奏效，有時不然。當對手是自己的隊友時，這種情況尤其艱難，但我們都明白這是比賽的一部分。」懷孕7個月的Grinham在比賽中展現出驚人的穩定性。由於肚子隆起，她不得不為此做出調整，包括箭袋佩戴的位置，以習慣新的重心，並穿上平底鞋防止失去平衡。同時，她還要應對寶寶在比賽中帶來的干擾，但她表示這個過程讓她倍感榮幸，「寶寶一直動，彷彿在問我『你在做什麼？』這種感覺讓我覺得自己非常幸運。」Grinham提到，為了準備這次比賽，她進行大量的特訓，以應對懷孕可能面臨的挑戰，「我真的很擔心寶寶在我拉滿弓時移動，這可能會影響我的表現，但經過大量訓練後，我逐漸習慣了這種感覺，今天比賽我能感受到寶寶的存在，我告訴他『媽媽愛你，我等等就抱抱你。』」身為一名孕婦容不得不點閃失，Grinham也採取多項預防措施，包括確認比賽場地與醫院的距離不超過8分鐘車程，並在過去一週多次進行醫療檢查。儘管過程很辛苦，但Grinham認為這一切都是值得的，她強調：「刻板印象是完全無關緊要的，只要你感覺自己可以做到，那就去做。如果醫生說可以，那就去做吧，很高興我的肚子裡有一個支持者。」