《食神》隔28年上映票房慘淡！PTT炸鍋：周星馳正式走下神壇

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▲「香港喜劇天王」周星馳的電影《食神》是不少影迷心目中的經典作品。（圖／翻攝自網路）

▲周星馳早年的電影大紅大紫，成為許多人的回憶。（圖／周星馳影迷會微博）

「香港喜劇天王」周星馳的電影《食神》是不少影迷心目中的經典作品，影音串流平台愛奇藝日前宣布將要動畫化《食神》，一度引發熱議，然而《食神》28年前只有在香港上映，昨（8月31日）該片首度在中國上映，總票房卻不到300萬人民幣（約1354新台幣），由於正值暑期檔，票房被用「慘淡」兩個字來形容，PTT網友忍不住感嘆，「星爺票房不敗神話正式終結。」《食神》由周星馳、莫文蔚、吳孟達、谷德昭、羅家英、薛家燕等主演，是經典不敗的作品，1996年在香港上映時票房突破4000萬新台幣，登上當年年度票房亞軍，然而這次以高清修復版本上映，原95分鐘片長刪減了3分鐘，加上28年來，大部分觀眾都在不同平台看過此作，因此無法帶動票房。消息傳回台灣，PTT有網友以「周星馳正式走下神壇！食神票房慘敗」為題發文，在內文表示，周星馳票房不敗神話正式終結了，「中國國內百業蕭條，人民節衣縮食，娛樂支出大幅減少，經濟是真慘不是假慘。」頓時掀起熱議，不少網友客觀分析，「很多人看過N遍了吧」、「過那麼久了，還有1400萬不錯了吧」、「這麼久的老片，早就都看過了吧。」事實上，周星馳早年的電影雖然都大紅大紫，成為許多人的回憶，但當時大多都是盜版在坊間流傳，並沒有在大陸電影院上映， 因此曾有大陸網友評價，「我們都欠周星馳一張電影票」，但近來大陸電影業低迷，不只是《食神》，就連大成本製作的新片《異人之下》、《解密》整體票房也不如預期，和去年相比更是少了一半票房。