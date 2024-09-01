陳智菡怒戰北檢才查出170萬？「原來柯文哲家庭連用ATM也有罪」

民眾黨發言人記者節嗆記者、黃國昌也幫腔！黃揚明轟：不適任

記者林怡昕／台北報導

▲民眾黨發言人吳怡萱今天在記者會開嗆記者提問。（圖／記者嚴俊強攝）
▲民眾黨發言人吳怡萱今天在記者會開嗆記者提問。（圖／記者嚴俊強攝）
民眾黨中央緊急應變小組今（1）日舉行記者會，並開放媒體提問，主持人、黨發言人吳怡萱強調最後一題之後，還有記者追問昨傳出的不明金流問題，卻遭吳怡萱當場開罵「請問東森的記者，妳現在是為什麼要特別的影響我們的記者會流程呢」，引發熱議。資深媒體人黃揚明就在臉書直言，記者節嗆記者的發言人，是不適任的。

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今天是9月1日記者節，不過有電子媒體記者在記者會上追問，有關民眾黨主席柯文哲的不明金流問題時，卻被吳怡萱反嗆「請問東森的記者你現在是為什麼，要特別的在影響我們的記者會流程呢？請問還有什麼問題沒有回答你呢？」讓現場氣氛超尷尬。

事後記者繼續追問「外界好奇大筆現金？」沒想到黃國昌也幫腔，「沒有啦！其實我覺得東森要這樣搞也沒關係，就現場直播嘛！」吳怡萱還在一旁附和道「是啊！現在是怎麼樣！」

對比稍早在北檢前，民眾黨立法院黨團主任陳智菡在小草前喊話，今天正逢9月1日記者節，記者工作非常辛苦，這幾天都在場採訪報導，請現場民眾給媒體掌聲。吳怡萱卻在記者節當天開嗆記者，引發熱議。

曾擔任多年記者的資深媒體人黃揚明就在臉書開嗆吳怡萱，「記者節嗆記者的發言人，是不適任的」。

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