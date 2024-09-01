江蕙剛宣布復出！私下捐「超厚大紅包」助弱勢　暖心舉動全曝光

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▲江蕙先前就曾多次捐出超厚紅包給咖哩店做愛心。（圖／中田咖哩臉書）

金曲天后「二姐」江蕙封麥9年，在各界期盼下終於復出，將在10月國慶晚會上獻唱，讓許多歌迷為之振奮。而她近來雖然鮮少露面，但行善事蹟從未停過，她看到新北市一間咖哩店有提供愛心餐，於是捐出一包厚厚的大紅包，讓店家非常感動，且這次並非她第一次捐款。不少粉絲看了紛紛大讚，「二姐真的人美心善」、「這麼善良的二姐，怎麼還會有酸民罵她？」該間咖哩店在臉書貼文中，先是祝賀江蕙復出，接著透露「感謝江蕙和所有捐款給我們與支持，因為有您們，讓我們能夠繼續幫助更多弱勢族群填飽肚子。」從照片中也看到，老闆拿著江蕙捐贈的超厚紅包，上面還寫著「中田咖哩謝謝您們！」下方署名江蕙2024，證明是今年捐贈的紅包。事實上，這並非江蕙第一次捐款，先前江蕙就曾默默行善，二度捐款給咖哩店，當作店內愛心餐的費用，用行動支持老闆的善舉。不少人看了非常感動，表示「平時默默行善的二姐還要被酸民臭，真是台灣最美麗的風景就是酸民」、「這包感覺蠻厚的，謝謝二姐的善良」、「二姐支持老闆的善心，兩人都給讚。」江蕙即將在10月國慶晚會上復出開唱，讓許多粉絲相當期待，就連她的老戰友兼前經紀人陳子鴻也不斷被身邊朋友詢問，「到底要如何拿到江蕙開唱的門票？」對此，陳子鴻強調，這次他沒有參與江蕙的演出，所以不會有國慶晚會的門票，「據說台北市政府九月會開放索票，請大家留意。」目前為了防堵黃牛，北市府仍在討論相關辦法，觀傳局預計在9月下旬就會對外公布相關索票的細節跟方式。