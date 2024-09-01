幸運接到大谷翔平第44轟！響尾蛇大叔球迷笑：今晚我是道奇隊粉絲

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（1）日續在客場出戰亞利桑那響尾蛇，此役日籍球星大谷翔平開賽就一棒將球扛出中外野大牆，個人本季第44轟出爐，而幸運撿到這顆大谷第44轟全壘打的球迷，則是敵對響尾蛇隊的粉絲，但他仍然相當高興，接受日本媒體採訪時則笑稱：「今晚我變成了道奇球迷！」
道奇首局背靠背靠背開轟 大谷本季第44轟出爐
前役以1分險勝響尾蛇的道奇，今日則在首局就展現高昂氣勢，靠著前三棒打者大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman接連敲出全壘打，也是道奇隊史首次「開賽背靠背靠背」開轟，首局道奇就灌進3分。但響尾蛇仍展現出十足韌性，雙方8局打完戰成6：6平手，道奇則在9局上靠著Tommy Edman的致勝2分打點安打，終場就以8：6贏球，也順利收下4連勝。
響尾蛇球迷幸運撿大谷44轟球 笑稱今晚是道奇粉
而根據日媒《Full-Count》報導指出，大谷翔平今日敲出個人本季第44轟，這發全壘打球，最終則是被一名支持響尾蛇隊的49歲大叔Eric Leon幸運撿到，儘管他今天頭戴著響尾蛇球帽進場，不過能夠撿到天外飛來的大禮，他對此仍然相當高興。
「當時球在彈跳，每個人都在搶著想要拿到這顆球，最後，我感覺是我抓到了它。」幸運球迷Leon說到。「我是響尾蛇隊的球迷，但我的妻子瓦萊麗是道奇隊的球迷，我會把這顆球拿來送給我老婆。」
而儘管道奇目前和響尾蛇是競爭關係，雙方正在爭奪國聯西區龍頭寶座，即便如此，能夠接到大谷的全壘打球，對這名幸運球迷也算是永生難忘，他笑稱，「今晚我變成了道奇隊的粉絲！我希望大谷今年能打破紀錄，並希望他往後能夠繼續成功下去。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
前役以1分險勝響尾蛇的道奇，今日則在首局就展現高昂氣勢，靠著前三棒打者大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman接連敲出全壘打，也是道奇隊史首次「開賽背靠背靠背」開轟，首局道奇就灌進3分。但響尾蛇仍展現出十足韌性，雙方8局打完戰成6：6平手，道奇則在9局上靠著Tommy Edman的致勝2分打點安打，終場就以8：6贏球，也順利收下4連勝。
響尾蛇球迷幸運撿大谷44轟球 笑稱今晚是道奇粉
而根據日媒《Full-Count》報導指出，大谷翔平今日敲出個人本季第44轟，這發全壘打球，最終則是被一名支持響尾蛇隊的49歲大叔Eric Leon幸運撿到，儘管他今天頭戴著響尾蛇球帽進場，不過能夠撿到天外飛來的大禮，他對此仍然相當高興。
「當時球在彈跳，每個人都在搶著想要拿到這顆球，最後，我感覺是我抓到了它。」幸運球迷Leon說到。「我是響尾蛇隊的球迷，但我的妻子瓦萊麗是道奇隊的球迷，我會把這顆球拿來送給我老婆。」
而儘管道奇目前和響尾蛇是競爭關係，雙方正在爭奪國聯西區龍頭寶座，即便如此，能夠接到大谷的全壘打球，對這名幸運球迷也算是永生難忘，他笑稱，「今晚我變成了道奇隊的粉絲！我希望大谷今年能打破紀錄，並希望他往後能夠繼續成功下去。」