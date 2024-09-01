美網／網球王子真人版！Swiatek復刻絕技「白鯨」　對手滿臉無奈

網球王子真人版！來自波蘭的現任世界球后Iga Swiatek，在今年溫布頓錦標賽意外止步第三輪，接著再戰美國網球公開賽，力求拿下生涯第2座的美網冠軍。今（1）日在女單32強交手Anastasia Pavlyuchenkova，以6：4、6：2直落二取勝，連續4年都打進美網16強。有趣的是， Swiatek在本場比賽中的1記接發球，意外復刻了動畫《網球王子》中的絕技「白鯨」，讓對手連球都碰不同，當下露出相當無奈的表情。
重現不二周助神技 網球王子是真的
在日本知名網球動畫《網球王子》中，青春學園的天才球員不二周助，擁有許多專屬的絕技，包含飛燕還巢、棕熊落網、白鯨等招式，普遍都難以在現實球場發生。然而，球后Swiatek卻在美網32強比賽中，碰巧重現了其中的絕技「白鯨」。
比賽首盤第5局， Swiatek取得3：1領先，輪到Pavlyuchenkova的發球局，她發出1顆靠近中線的發球，站位距離較遠的Swiatek在有些失去平衡的狀況下，伸出右手回擊，結果形成高球，緩慢落到Pavlyuchenkova一側的前場。
而神奇的事情就在此時發生，或許是Swiatek切球角度導致，讓這球的迴旋幅度相當大，在落地後直直地彈回了自己這一側，讓Pavlyuchenkova連碰到球的機會都沒有，Swiatek幸運地撿回了1分。
對手超無奈 主審場邊偷微笑
即使Swiatek得分後，馬上舉起手向對手致意，不過Pavlyuchenkova依然擺出相當無奈的表情，並用球拍輕輕敲打了網帶，甚至連一旁的主審都不小心露出微笑。
而這一球，可以說是完美再現了《網球王子》動畫中，不二周助的絕技「白鯨」，最終，Swiatek也以2：0直落二收下勝利，朝著個人生涯第6座大滿貫金盃邁進。
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在日本知名網球動畫《網球王子》中，青春學園的天才球員不二周助，擁有許多專屬的絕技，包含飛燕還巢、棕熊落網、白鯨等招式，普遍都難以在現實球場發生。然而，球后Swiatek卻在美網32強比賽中，碰巧重現了其中的絕技「白鯨」。
比賽首盤第5局， Swiatek取得3：1領先，輪到Pavlyuchenkova的發球局，她發出1顆靠近中線的發球，站位距離較遠的Swiatek在有些失去平衡的狀況下，伸出右手回擊，結果形成高球，緩慢落到Pavlyuchenkova一側的前場。
而神奇的事情就在此時發生，或許是Swiatek切球角度導致，讓這球的迴旋幅度相當大，在落地後直直地彈回了自己這一側，讓Pavlyuchenkova連碰到球的機會都沒有，Swiatek幸運地撿回了1分。
對手超無奈 主審場邊偷微笑
即使Swiatek得分後，馬上舉起手向對手致意，不過Pavlyuchenkova依然擺出相當無奈的表情，並用球拍輕輕敲打了網帶，甚至連一旁的主審都不小心露出微笑。
而這一球，可以說是完美再現了《網球王子》動畫中，不二周助的絕技「白鯨」，最終，Swiatek也以2：0直落二收下勝利，朝著個人生涯第6座大滿貫金盃邁進。