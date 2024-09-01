美網／網球王子真人版！Swiatek復刻絕技「白鯨」　對手滿臉無奈

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▲俄羅斯選手Anastasia Pavlyuchenkova，在美網女單32強交手球后Iga Swiatek，被《網球王子》中的絕技「白鯨」得分，當下神情相當無奈。（圖／美聯社／達志影像）

網球王子真人版！來自波蘭的現任世界球后Iga Swiatek，在今年溫布頓錦標賽意外止步第三輪，接著再戰美國網球公開賽，力求拿下生涯第2座的美網冠軍。今（1）日在女單32強交手Anastasia Pavlyuchenkova，以6：4、6：2直落二取勝，連續4年都打進美網16強。在日本知名網球動畫《網球王子》中，比賽首盤第5局， Swiatek取得3：1領先，輪到Pavlyuchenkova的發球局，她發出1顆靠近中線的發球，站位距離較遠的Swiatek在有些失去平衡的狀況下，伸出右手回擊，結果形成高球，緩慢落到Pavlyuchenkova一側的前場。而這一球，可以說是完美再現了《網球王子》動畫中，不二周助的絕技「白鯨」，最終，Swiatek也以2：0直落二收下勝利，朝著個人生涯第6座大滿貫金盃邁進。